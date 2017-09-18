AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar istifa etti

AK Parti il başkanları içinde istifalar devam ediyor. Kongre sürecinde, Erdoğan'ın Metal Yorgunluğu değerlendirmesinin ardından istifa eden başkanlar arasına Karabük teşkilatı da katıldı. Timurçin Saylar istifasını verdi.