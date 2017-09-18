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AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar istifa etti

AK Parti il başkanları içinde istifalar devam ediyor. Kongre sürecinde, Erdoğan'ın Metal Yorgunluğu değerlendirmesinin ardından istifa eden başkanlar arasına Karabük teşkilatı da katıldı. Timurçin Saylar istifasını verdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar istifa etti

AK Parti il başkanları içinde istifalar devam ediyor. Kongre sürecinde, Erdoğan'ın Metal Yorgunluğu değerlendirmesinin ardından istifa eden başkanlar arasına Karabük teşkilatı da katıldı. Timurçin Saylar istifasını verdi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 22:10
AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar istifa etti

AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar istifa etti


AK Parti'de Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı 'Metal Yorgunluğu' değerlendirmesinde, yeni seçilmiş il başkanları da istifalarını vererek yeni adaylara yol açmaya başladı.

3 yıldır AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Timurçin Saylar, gazetecilere yaptığı açıklamada görevi bıraktığını bildirdi.

Saylar yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizle birlikte partimizin genel merkezinde istişarede bulunduk. Daha sonra görevimden ayrıldım. Partimizin her zaman yanındayız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Karabük
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