AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar istifa etti
AK Parti'de Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı 'Metal Yorgunluğu' değerlendirmesinde, yeni seçilmiş il başkanları da istifalarını vererek yeni adaylara yol açmaya başladı.
3 yıldır AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Timurçin Saylar, gazetecilere yaptığı açıklamada görevi bıraktığını bildirdi.
Saylar yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizle birlikte partimizin genel merkezinde istişarede bulunduk. Daha sonra görevimden ayrıldım. Partimizin her zaman yanındayız" dedi.