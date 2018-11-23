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AK Parti'nin adayları kesin gibi: İşte 28 ilde başkan adayı

Yerel seçimler öncesi AK Parti'de büyük illerin ve ilçelerin belediye başkan adayları neredeyse kesinleşti. 

AK Parti'nin adayları kesin gibi: İşte 28 ilde başkan adayı

Yerel seçimler öncesi AK Parti'de büyük illerin ve ilçelerin belediye başkan adayları neredeyse kesinleşti. 

23 Kasım 2018 Cuma 13:24
AK Parti'nin adayları kesin gibi: İşte 28 ilde başkan adayı

AK Parti'nin adayları kesin gibi: İşte 28 ilde başkan adayı

Seçim 2019, Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmeleri devam ederken, büyük illerde çıkaracağı adaylar da netleşmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım İstanbul için kesinleşti. Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Ankara'dan, Menderes Türel'in Antalya'da yeniden adaylığı söz konusu.. 

Sevilay Yükselir'in AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul başta olmak üzere 28 ilin adayı belli oldu. İzmir’de Nihat Zeybekci ile vitrine çıkacak AK Parti’nin son anda bir değişim olmaz ise adaylığında karar kıldığı o isimlerin tam listesi

İstanbul: Binali Yıldırım
Ankara: Mehmet Özhaseki
Sivas: Hilmi Bilgin
Bolu: Fatih Metin
Antalya: Menderes Türel
Gaziantep: Fatma Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Denizli: Osman Zolan
Kırşehir: Yaşar Bahçeci
İzmir: Nihat Zeybekci
Samsun: Mustafa Demir
Malatya: Selahattin Gürkan
Düzce: Faruk Özlü
Hatay: Mehmet Öntürk
Diyarbakır: Mehdi Eker
Bursa: Mehmet Müezzinoğlu
Erzincan: Cemalettin Başsoy
Gümüşhane: Ercan Çimen
Şanlıurfa: Zeynal Abidin Beyazgül
Tokat: Eyüp Eroğlu
Bayburt: Mete Memiş
Nevşehir: Rasim Arı
Eskişehir: Burhan Sakallı
Kayseri: Memduh Büyükkılınç
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Artvin: Mehmet Kocatepe
Zonguldak: Özcan Ulupınar
Bingöl: Yusuf Coşkun…

İTTİFAK BEKLENİYOR

Bu arada MHP ile yerel yönetimler için yeniden masaya yatırılan ittifak görüşmeleri tam neticelenmediği için AK Parti, ittifak gereği MHP'nin adaylarını destekleme olasılığı olduğundan başta Adana olmak üzere, Mersin, Manisa, Erzurum ve Balıkesir illerinde karar vermek için ittifak görüşmelerinin sonucunu bekliyor.

Eğer ittifak müzakereleri olumlu sonuçlanırsa söz konusu bu illerde AK parti aday çıkartmayacak ve MHP'nin adaylarını destekleyecek...

Anahtar Kelimeler:
Seçim 2019
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