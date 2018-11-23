AK Parti'nin adayları kesin gibi: İşte 28 ilde başkan adayı

Seçim 2019, Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmeleri devam ederken, büyük illerde çıkaracağı adaylar da netleşmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım İstanbul için kesinleşti. Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Ankara'dan, Menderes Türel'in Antalya'da yeniden adaylığı söz konusu..

Sevilay Yükselir'in AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul başta olmak üzere 28 ilin adayı belli oldu. İzmir’de Nihat Zeybekci ile vitrine çıkacak AK Parti’nin son anda bir değişim olmaz ise adaylığında karar kıldığı o isimlerin tam listesi

İstanbul: Binali Yıldırım

Ankara: Mehmet Özhaseki

Sivas: Hilmi Bilgin

Bolu: Fatih Metin

Antalya: Menderes Türel

Gaziantep: Fatma Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Denizli: Osman Zolan

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

İzmir: Nihat Zeybekci

Samsun: Mustafa Demir

Malatya: Selahattin Gürkan

Düzce: Faruk Özlü

Hatay: Mehmet Öntürk

Diyarbakır: Mehdi Eker

Bursa: Mehmet Müezzinoğlu

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Gümüşhane: Ercan Çimen

Şanlıurfa: Zeynal Abidin Beyazgül

Tokat: Eyüp Eroğlu

Bayburt: Mete Memiş

Nevşehir: Rasim Arı

Eskişehir: Burhan Sakallı

Kayseri: Memduh Büyükkılınç

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Artvin: Mehmet Kocatepe

Zonguldak: Özcan Ulupınar

Bingöl: Yusuf Coşkun…

İTTİFAK BEKLENİYOR

Bu arada MHP ile yerel yönetimler için yeniden masaya yatırılan ittifak görüşmeleri tam neticelenmediği için AK Parti, ittifak gereği MHP'nin adaylarını destekleme olasılığı olduğundan başta Adana olmak üzere, Mersin, Manisa, Erzurum ve Balıkesir illerinde karar vermek için ittifak görüşmelerinin sonucunu bekliyor.

Eğer ittifak müzakereleri olumlu sonuçlanırsa söz konusu bu illerde AK parti aday çıkartmayacak ve MHP'nin adaylarını destekleyecek...