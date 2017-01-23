AK Parti referandum sloganı belli oldu

REJİM TARTIŞMASI 1923'TE SONA ERDİ

ÜNİTER YAPI KORUNUYOR

MİLLİ İRADE GÜÇLENECEK

BÜROKRATİK VESAYET SONA ERECEK

SÜRESİ BİTİMSİZ YÖNETİCİLER OLMAYACAK

SINIRLI DEĞİŞİM

YÜZDE 62'LİK TABAN

MİLLİ İRADE TECELLİ EDECEK

Ak Parti’nin referandum süresince uygulayacağı strajetisi belli oldu.Referandum sürecinde Ak Parti 8 maddeyle cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıp muhalefetin iddialarına cevap verecek. Meydanların sloganı iseolacakSabah'ta yer alan habere göre AK Parti 8 maddeden oluşan referandum stratejisini şöyle anlatacak:Rejim değişikliği yapılmıyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti rejim değişikliği tartışmalarına 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek son vermiştir.Üniter yapı korunuyor. Üniter yapı ile hükümet sistemleri arasında mutlak bir ilişki yoktur. Fransa gibi üniter yapı içinde başkanlık sistemini uygulayan ülkeler olduğu gibi, Almanya gibi federatif yapı içinde parlamenter sistemi uygulayan ülkeler vardır.Tek adam gelmiyor. Milli iradenin üstünlüğü pekiştiriliyor.Cumhurbaşkanının en az yüzde 51 oyla seçilme, meşruiyetini milletin seçiminden alma zorunluluğu ile kurumsal siyasi istikrar ve mutlak millet egemenliği anayasal güvenceye kavuşuyor.Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilebilecek. 2 dönem seçilme kuralı yenilenmeyi, değişimi hızlandıracak.Anayasa değişikliği hükümet sistemine yönelik istikrarı sağlamayı, vesayet odaklarını, bürokratik oligarşiyi yok etmeyi hedefleyen sınırlı bir değişimdir.1 Kasım seçimlerinden yüzde 49.5 oranında oy almış AK Parti ile yüzde 11.9 oy almış MHP'lilerin toplamda yüzde 62'den fazla oy almış iki partinin ortak çalışmasıdır.Tankların gücüyle yapılmış ve kabul edilmiş vesayet anayasası milletin iradesi ile değiştirilecektir.