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25 Şubat 2017 Cumartesi 18:50

AK Parti tanıtım toplantısı süprizi

Referandum için start düğmesine basan AK Parti’de bugün süpriz yaşandı.

AK Parti tanıtım toplantısı süprizi
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AK Parti tanıtım toplantısı süprisi

Referandum için start düğmesine basan AK Parti’de bugün süpriz yaşandı.Kampanya programına davet edilen AK Parti önemli isimleri programa katılmadı.
   Ak Parti bugün başkanlık referandumunda yürüteceği kampanyayı bir programla tanıttı. Toplantıya eski Meclis Başkanları da davet edildi. Bülent Arınç, Köksal Toptan eski meclis başkanları için ayrılan koltuklara oturdu. Ancak, eski pek çok bakan ile birlikte Başbakan Yıldırım tarafından bizzat davet edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tanıtım programına katılmadı. Gül ve Davutoğlu’nun yurt dışında olduğu öğrenildi.
Ak Parti’nin tanıtım programına OIC ve IMF temsilcileri de davet edildi. Davet edilen çok sayıda yabancı ülkenin Türkiye büyükelçileri de salonda hazır bulundu.
   Ak Parti’nin referandumda kullanılacak sloganlarından ‘Daima millet için evet’ de film olarak gösterildi. Kampanya sürecinde kullanılması için 10 şarkı hazırlandı.
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