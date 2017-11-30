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AK Parti ve MHP seçim ittifakı nasıl olacak?

Ak Parti ile MHP arasında kurulacak seçim ittifakı modelinin oy pusulalarına yansıması gündemde. MHP hep siyasi partilerin hem de ittifak adının aynı pusulada görünmesini istiyor. İttifakta 3. bir siyasi partinin de yer alabileceği konuşuluyor.

AK Parti ve MHP seçim ittifakı nasıl olacak?

Ak Parti ile MHP arasında kurulacak seçim ittifakı modelinin oy pusulalarına yansıması gündemde. MHP hep siyasi partilerin hem de ittifak adının aynı pusulada görünmesini istiyor. İttifakta 3. bir siyasi partinin de yer alabileceği konuşuluyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 08:57
AK Parti ve MHP seçim ittifakı nasıl olacak?

Seçim 2019AK Parti ve MHP seçim ittifakı nasıl olacak?

MHP - AK parti arasındaki seçim ittifakına 3. bir partinin de katılma ihtimalı Ankar'da politika kulislerini hareketlendirdi. 3 partili seçim ittifakı içinde 3. partinin kim olduğu henüz bilinmiyor.


2109 seçimleri öncesi politika kulislerinde AK Parti ile MHP arasındaki dayanışma yeni bir siyasi ittifakı da beraberinde getiriyor. MHP AK Parti ittifakına 3. bir siyasi partinin de katılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Ancak 3. siyasal haraketin hangi parti olduğu konusunda net bilgi yok. Akıllara BBP'nin geldiği 3 partili siyasi ittifakın amacı ise "Bölgesel sinerji"yi seçim sandıklarına yansıtmak.. İttifaklı seçim modelinin oy pusulularında nasıl yer alacağı henüz bilinmiyor. Ancak MHP, hem ittifak adının hem de siyasi partilerin seçim pusulasında yer almasına önem veriyor..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Manisa gezisi dönüşünde gazetecilerle yaptığı sohbette dile getirdiği “tercihli ittifak modeli”, AK Parti ve MHP kulislerinde yankı buldu. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın “Bahçeli’nin açıkladığı ittifak modeli çok karışık, daha basit sistem olmalı” şeklindeki sözleri, MHP kulislerinde “Erken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bağımsız, acele yapılmış açıklamalar” olarak değerlendirildi.


SEÇİM İTTİFAKI MODELi NASIL İŞLER?

MHP kaynaklarına göre Bahçeli, yaptığı açıklamayla ittifak modelinin tartışılmasını istedi. Buna karşılık yeni ve “daha iyi” önerilere kapıları kapatmadı. Bahçeli’nin önerisine göre, oy pusulasında ittifaka giren bütün partiler ittifak adı altında yer alacak. Pusulanın üstünde ittifakın adı, altında ise ittifakı oluşturan partilerin amblemleri bulunacak. Seçmen hem ittifaka hem de ittifakı oluşturan partilerden birine mühür vuracak.

ÜÇÜNCÜ PARTİ İHTİMALİ

Konuşulan olası ittifak isimleri arasında “Milli ve Yerli İttifak” ile “Milli Hedef” öne çıkıyor. Kulislerde, ittifakın sadece AK Parti ve MHP’den oluşmayabileceği, üçüncü bir parti olmasının kuvvetle muhtemel olduğu kaydediliyor.

HEDEF: İTTİFAK SİNERJİSİ

İkili ya da üçlü bir ittifakta barajın indirilmesine gerek kalmayabileceği, dar bölgeye MHP’nin kesinlikle karşı olduğu, 5’li daraltılmış bölge sisteminin ise yine MHP’nin aleyhine sonuçlar getireceği belirtiliyor. Bu modelde karar kılınırsa yasal altyapının hazırlanması gerektiği ifade ediliyor.

Üstte ittifak, altta ittifakı oluşturan paritelerin amblemleri ve onun da altında ortak milletvekili aday listesinin yer almasıyla, “ittifak sinerjisi” ile partilerin bağımsız olarak aldıkları oydan daha fazla oy alınabileceği hesaplanıyor.

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