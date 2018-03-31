AK Parti ve MHP yerel seçimde 'gönül ittifakı' yapacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimde "Cumhur ittifakı" ile seçmenin karşısına çıkacak olan AK Parti ve MHP, 2019 yerel seçimlerinde ise "gönül ittifakı" yapacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim ittifakını da kapsayan yasada yerel seçimlere ilişkin bir düzenleme bulunmadığını belirterek, Başbakan Binali Yıldırım'ın da söylediği gibi yerel seçimlerde ittifak olmayacağını vurguladı.

Şu anda MHP ile AK Parti arasında bu anlamda bir görüşme bulunmadığının altını çizen Kalaycı, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde ittifak yapmanın fiili imkansızlığı var. Niye? Bin 400 belediye var. O belediyelerin belediye meclis üyelikleri var, o illerin il genel meclisi üyelikleri var. Bütün bunlar için ittifak yapılabilecek bir mevzuat altyapısı oluşturmak hakikaten mümkün değil. O anlamda ittifak yapmak mümkün değil."

Kalaycı, geçmiş seçimlere bakıldığında doğal ittifaklar oluştuğunun görüleceğini dile getirdi. Yerel seçimlerin dinamiklerinin farklı olduğuna dikkati çeken Kalaycı, "Bir akrabası belediye meclis üyesi, belediye başkanı ya da il genel meclis üyesi adayı oluyor, seçmen kendi partisine değil, onun partisine gidiyor. Ya da kendi partisinin o yerleşim biriminde kazanma şansı yok, belediye meclis üyeliğinde partisine, belediye başkanlığında ise kendini en yakın hissettiği partiye veriyor." diye konuştu.

"İttifak ruhuna göre yapacak"

Bunun da yerel seçimlerde doğal ittifaklar oluşturduğuna işaret eden Kalaycı, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yerel seçimlerde ise nasıl bir tutum olacak? Haliyle seçmen bu Cumhur ittifakının partilerinden birinin seçmeniyse onu mutlaka dikkate alacak. Seçmen kazanma ihtimalini görmeyince en yakın partiye kayıyor. Şimdi bu kaymayı, geçişkenliği neye göre yapacak, ittifak ruhuna göre yapacak. Partilerin de bu anlamda mutlaka yönlendirmesi olur. Yani yerel seçimlerde halkın gönül ittifakı olacak. Zaten oluyordu ama şimdi ittifak ruhuna uygun yönlenmeler olur."

"AK Parti ile daha çok yapılacaktır"

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da yerel seçimlerde, yerel dinamik ve unsurların daha ön planda ve hareketli olduğunu vurguladı.

Yerel seçimde genel seçimdeki gibi bir ittifakı temin etmenin mümkün olmayabileceğini ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Bu, genel seçimde ittifak yapacağınız bir yapıyla, bir partiyle yerel seçimde en azından belli bir anlayış içerisinde, belli bir uyum içerisinde çalışmayacağımız anlamına gelmez. İlerleyen süreçte bunların hepsi değerlendirecektir. Zaten genel merkezlerin kimi zaman tasvibiyle, kimi zaman bilgisi dışında birtakım yerel birliktelikler, gönüllü ittifaklar oluşuyor. Yani Güneydoğu'da HDP'nin alabileceği bir yerde teşkilatlarımız ve seçmenimizin orada iddiası yüksek olan AK Parti'ye destek olması gibi. Buna 'hayır yapmayın' diyebilir misiniz? Gönüllü ittifaklar söz konusu olacaktır. Bu zaten sağlanıyordu, oluyordu. Bu seçimde, genel seçim için ittifak mutabakatını temin ettiğimiz AK Parti ile daha çok yapılacaktır."