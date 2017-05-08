AK Partili eski vekil gözaltına alındı

AK Parti’nin 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgüt üyesi olmak suçundan sabah saatlerinde gözaltına alındı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında ilk kez bir eski milletvekili gözaltına alındı. Terör örgütünün siyasi uzantıları tartışmalarının yükseldiği bir dönemde, 24 dönem milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un evine operasyon yapıldı.
Ak Parti' nin 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda örgüt üyesi olmak suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan hain kalkışma teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında, bugün sabah 24. dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alındı.
Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
AHMET TEVFİK UZUN KİMDİR?
Ahmet Tevfik Uzun 15 Haziran 1968'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Ayşe'dir.
Eczacı'dır ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirmiştir. Bir süre boyunca serbest eczacı olarak çalışan Ahmet Tevfik Uzun, aynı zamanda bir dönem Mersin İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen Uzun, evli ve 4 çocuk babasıdır.