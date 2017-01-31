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31 Ocak 2017 Salı 17:02

AK Parti’yi üzen haber

AK Parti Zonguldak Kozlu İlçesi Belediye Başkanı Ertan Şahin yaşamını yitirdi.

AK Parti'yi üzen haber
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AK Parti’yi üzen haber
    AK Parti Zonguldak Kozlu İlçesi Belediye Başkanı Ertan Şahin yaşamını yitirdi.
   Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin(50) Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde lenfoma kanseri teşhisi ile bir süredir tedavi görüyordu.Şahin bugün yoğun bakım ünitesinde öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
    
Ertan Şahin kimdir
  1967 yılında Kozlu”da doğan Ertan Şahin, ilk ve orta öğrenimini Kozlu”da, yaptı.Lise öğrenimini Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlayan Şahin İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan oldu.
 24 yıl inşaat mühendisliği yaptıktan sonra 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkanı seçilen Şahin evli ve 2 çocuk babasıydı.
 
 
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Anahtar Kelimeler
Ertan ŞahinAk Parti Kozlu
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