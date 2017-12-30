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Akdağ: Kudüs için ayağa kalkan dünya varsa bu, Erdoğan'ın liderliğinde olmuştur

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bugün Kudüs için ayağa kalkan bir dünya varsa bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde olmuştur." dedi.

Akdağ: Kudüs için ayağa kalkan dünya varsa bu, Erdoğan'ın liderliğinde olmuştur

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bugün Kudüs için ayağa kalkan bir dünya varsa bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde olmuştur." dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 20:19
Akdağ: Kudüs için ayağa kalkan dünya varsa bu, Erdoğan'ın liderliğinde olmuştur

SİNOP (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bugün Kudüs için ayağa kalkan bir dünya varsa bu, Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde olmuştur." dedi.

Akdağ, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sinop İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyada 15 yılda çok şeyin değiştiğini söyledi.

AK Parti kadroları olarak 15 yıllarını millete hizmet etmekte geçirdiklerini dile getiren Akdağ, uzun yıllar daha millete ve vatana hizmet etmek istediklerini anlattı. Ülkeyi aydınlık geleceklere taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin 15 yıllık iktidarında hem Türkiye'de hem dünyada çok şey değişti. Bugün Kudüs için ayağa kalkan bir dünya varsa bu, Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde olmuştur. 15 yılımız bu millete hizmetkarlıkla geçti. İnşallah Allah bu hizmetkarlığımızın aynı şekilde devam etmesini nasip etsin. 15 Temmuz'da bütün dünya bu milletin söz konusu bayrağı, vatanı, ezanı, inancı ise nasıl göğsünü kurşunlara siper ettiğini gördü. Onun için Türkiye, bugün tüm mağdurların, mazlumların gözünü diktiği bir ülkedir."

AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkacaklarını belirten Akdağ, "Varsın Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP ile bir arada dursun. Varsın terör örgütleri arkalarındaki ağa babaları ile Türkiye'nin önünü kesmeye çalışsın. Bizler AK Parti'liler olarak bu ülkeyi aydınlık geleceklere taşımak için buradayız. Bu kongreler bizim bayramlarımız. Allah'ın izniyle 2019'u da hep birlikte en önde göğüsleyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sinop'u hep birlikte çiçek il yapacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğuna işaret etti.

Dünyanın en büyük siyasi organizasyonunun AK Parti olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Hükümetimiz Sinop'a şimdiye kadar 10 milyar liradan fazla yatırım yaptı. Biz de bakanlık olarak 1 milyar 200 milyon lira civarında yatırım yaptık. Sinop'ta en fazla faaliyetleri olan bakanlıklardan biriyiz. Sinop'u hep birlikte çiçek il yapacağız. Gelir getirici ormanlar, bal, kestane ormanları kuruyoruz. İnşallah yatırımlarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu

Son Güncelleme: 30.12.2017 19:08
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAk Parti Sinop İl BaşkanlığıBaşbakan Yardımcısı Recep AkdağOrman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluPolitika
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