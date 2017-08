Akşener'in partisinde Bozkurt işareti ve Başbuğ yasağı



Ankara'da kuruluş çalışmaları devam eden Meral Akşener'in partisinde MHP'yi andıran işaret ve figürler şimdiden yasaklandığı iddia edildi. Parti kurucuları arasında adı MHP'de yıllarca 'Bozkurt Koray' olarak öne çıkan Koray Aydın, okuduğu Bozkurt Şiiri ile ülkücü tabanın hafızalarında derin izler bırakan Prof, Dr. Ümit özdağ'ın bu yasağa nasıl bir tepki vereceği henüz bilinmiyor. Yeni partinin kurumsal kimliğini hazırlayan tasarımcı ekibe 'Üç hilal gibi sembollerden' de uzak durulması tavsiye edildi.

MHP içindeki geçtiğimiz yıl yaşanan kurultay krizi sırasında gittiği her ilde bozkurt işareti yapan, ve MHP kökenli olduğu anlatmak için geniş kampanyalar düzenleyen Meral Akşener'in, Merkez Demokrat Parti teşkilatlarında Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının kullanılmasına da sıcak bakmadığı bildiriliyor.

MDP'nin Türk tarihi içinde kolay ve akılda kalıcı sembolleri araştıran tasarımcı şirketten, MHP'yi anımsatacak her türlü işaretten uzak durması istendi.

VİTRİN HENÜZ NETLEŞMEDİ

Merkez Demokrat Parti adı altında toplanan MHP’den istifa eden Koray Aydın’ın da katılımıyla vitrini oluşturmaya başlayan MDP’li muhalifler, kurucular kurulu hazırlıklarını da sürdürüyor. Türk siyasetinde büyük bir boşluk oluştuğu yıllardır tartışılan merkez partisi olmayı hedefleyen MDP'nin kullanacağı renk Kırmızı - Beyaz olarak düşünülüyor.

Konuyla ilgili olarak MDP'nin hazırlık çalışmaları hakkında Gazete Habertürk'de yer alan haberde önemli bilgiler var.

Saliha Çolak imzasıyla yayınlanan haberde, MDP'nin, Türk tarihinden ilham alan ve Cumhuriyet vurgusu üzerine kurulu olacak çizgisinin olacağı vurgulanıyor. Akşener ve ekibinin istediği logo ve işaretler şimdiye kadar hiçbir partide görülmemiş ve benzersiz olması istendi.

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE VURGU YAPACAK

Partinin kurumsal kimliğiyle ilgili yapılan çalışmasını yürüten ekipten Türk tarihine, Cumhuriyet’e, kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapması ve aynı zamanda da akılda kalacak, okuma yazma bilmeyenlerin de rahatlıkla oy pusulasında bulup tercihini yapabileceği basitlikte bir amblem üzerinde çalışıyor. AK Parti’nin ampulü, CHP’nin altı oku gibi akılda kalacak semboller aranıyor. Türk tarihinden bayraklar ve semboller üzerinde çalışma yapılıyor.

EN ÖNEMLİ HEDEF AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Öte yandan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığı etrafında birleşeceği açıklanan yeni yapıda, MHP’den ayrılanların öne çıkması, merkez iddialarına ilişkin soru işaretleri yarattı. Hareket, bu soru işaretlerini giderecek adımlar atacak. Kurucular kurulu açıklandığında merkez dengesinin açıkça görüleceği belirtilirken, Aydın’ın basın toplantısında salonun hazırlanışı ve salonu dolduran kalabalığın tezahüratlarına yansıyan bu değişim, merkez kaygısıyla vazgeçilen 2 simgeyi açıkça ortaya koydu. Yeni partide “bozkurt” işareti yapılamayacak. Alparslan Türkeş’in resmi de asılmayacak.

YENİ BİR MHP AÇMAK TARİHİ HATA

Aydın’ın “Yeni bir MHP açmak gibi tarihi bir hataya düşmeyiz” sözleriyle bu konunun özellikle altı da çizildi. “Bozkurt” selamını bir kenara bırakan eski MHP’iler, yeni parti çatısı altında yeni el işareti arıyor. Yeni partinin simgesi gibi kullanılacak, meydanlarda kalabalıklarla iletişimde etkili olacak yeni el işaretinin, “bozkurt” kadar etkili olabilmesi için görüşler alınıyor. Şimdilik kalabalıklara el sallayan yeni parti liderleri, Turgut Özal’ın ellerini havada kavuşturması, Necmettin Erbakan’ın baş parmağını kaldırması, son dönemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Rabia” işareti gibi bir işaret bulunamaması durumunda kürsülerden hiçbir partiyi çağrıştırmayacak şekilde sadece el sallamayı sürdürecek.