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Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:51
Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı" olarak, demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edecekleri, parlamentoyu nasıl güçlendirecekleri, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl kaldıracakları, yargının bağımsızlığı konularında ortak bir çalışma yapacaklarını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı.

Sahada, "Millet İttifakı"nın parlamentoda çoğunluğu sağlayacağını, anketlerde de bunun çıktığını ileri süren Akşener, seçmenin, "demokrasinin tam uygulandığı, parlamentonun güçlü olduğu iyileştirilmiş parlamenter sistemi" istediğini savundu.

Ziyarette, bu gözlem ve bilgilerini Kılıçdaroğlu ile paylaştığını aktaran Akşener, Kılıçdaroğlu'na, 24 Haziran'dan önce komisyon kurup bir araya gelerek, parlamenter sistemin nasıl olacağı konusunun yol haritasının milletle paylaşılması önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun da bunu kabul ettiğini belirten Akşener, bu konuda Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile de görüştüğünü söyledi.

"Çalışmalar rahat bir atmosferde gidiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'e teşekkür ederek, "Seçim çalışmaları son derece rahat bir atmosferde gidiyor. Bütün engellemelere, iktidarın, hükümetin bütün baskılarına karşın, devletin bütün imkanlarını kullanmalarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM'yi daha güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. O yolda yürüyoruz." dedi.

Vatandaşın, demokratik parlamenter sisteme geçişin takvimini beklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanın böyle bir önerisi oldu. Bizim açımızdan keyifli bir öneri bu. Bu önerinin gereğini yerine getireceğiz. Demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edeceğimiz, parlamentoyu nasıl güçlendireceğimiz, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımız, yargının bağımsızlığı, güçlendirilmiş parlamento, milletvekillerinin parlamentoda özgür iradeyle oy kullanmalarının sağlanması ve bütün hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması konularında ekipler ortak bir çalışma yapacaklar."

Muhabir: Mehmet Tosun

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Politika
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