Alman gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup

Alman Die Welt gazetesi, tutuklanan muhabirleri Deniz Yücel'in serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yazdı.Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt tarafından kaleme alınan mektupta, şu andaki ilişkinin iki ülkeyi birleştiren durumu yansıtmadığına vurgu yapılarak, bunu düzeltebilecek kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtildi.