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02 Mart 2017 Perşembe 19:10

Almanya'da diplomatik skandal

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Almanya’da yapacağı referandum etkinliği iptal edildi.

Almanya'da diplomatik skandal
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Almanya'da diplomatik skandal
   Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Almanya’da yapacağı referandum etkinliği iptal edildi.16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bugün Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenlenen referandum etkinliğine katılması bekleniyordu.Gaggenau yönetimi bugün aldıüı bir kararla Bozdağ’ın etkinlikte kalabalığa konuşma yapması için verdiği izni geri çekti.
   İznin, toplantı mekanının beklenen kalabalık için fazla küçük olduğu gerekçesiyle geri çekildiği ileri sürüldü.
Gaggenau kentinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Gaggenau şubesinin toplantıyı başka bir mekanda düzenleyip düzenlemeyeceğinin bilinmediği belirtildi.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nden bir yetkili ise kararın şaşırtıcı olduğunu belirterek, toplantı için alternatif bir mekan arandığını söyledi.
   Adalet bakanı Bekir Bozdağ'la ilgili bunlar yaşanırken, Zeybekci'nin Köln'de Pazar günü yapacağı “evet” toplantısı da Köln Şehir İdaresi tarafından yasaklandı. Köln'ün Porz İlçesi Belediye Başkanı Henk van Benthem, yasak kararını doğruladı. Köln'deki bu referandum toplantısının da, yine aynı şekilde UETD tarafından başka bir amaçla kiralandığı ve “Referandum mitingi yapılacağının gizlendiği” belirtildi.
   Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki olası mitingine ilişkin tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da miting yapacak olması eleştiriliyordu.
   Sözcü’nün haberine göre Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tutuklanması da eleştirilerin dozunun artmasına sebep olmuştu. Pek çok Alman politikacı Türk siyasetçilerin miting yapmalarının engellenmesini talep ediyordu.
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Anahtar Kelimeler
Adalet Bakanı Bekir BozdağAlmanya
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