Almanya'dan geri adım, Bakan Zeybekçi konuşmasını yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Almanya'da daha önce iki kez iptal edilen referandum etkinliğine Köln'de katıldı. Bakan, iptallere ilişkin "Ziyaretimiz hafif stres yarattı" diye konuştu.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin perşembe gününden bu yana Almanya’da iki kez iptal edilen referandum etkinliği, pazar akşamı Köln kent merkezinde bir otelin toplantı salonunda yapıldı. Bakan, bir saatten uzun süren konuşmasında 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda konuklardan “Evet” oyu kullanmalarını talep etti.
AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD ) tarafından organize edilen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adlı etkinliği, salon kapasitesinin el verdiği biçimde yaklaşık 350 konuk takip etti. Salona girişte yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Bakan, Türk politikacılarının Almanya'da referandum etkinliği düzenlenmesine ilişkin “Hakkımız olan bir faaliyet ve yaklaşık bir milyon seçmenle buluşmak gibi bir hakkımızı kullanıyoruz” diye konuştu.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Bu hakkı kullanmada gösterdikleri gayretten dolayı Alman halkına teşekkür ederiz.Eminim bu salondan daha fazlasını dolduracak, stadyumlara sığmayacak kadar Almanya'da Türk vatandaşımız var” dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin iki kez iptal edildikten sonra Köln'de bir otelin toplantı salonunda yapılan referandum etkinliğine ise özel bir mülkte gerçekleştiği için belediye bir müdahalede bulunamadı. Sözcü’nün haberine göre Köln Büyükşehir Belediye Başkanı (bağımsız) Henriette Reker, pazar günü yaptığı açıklamada özel bir mülk içerisinde yapıldığı için belediyenin etkinliğin yapılıp yapılmamasına karar verme yetkisi bulunmadığını kaydetti.