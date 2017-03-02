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02 Mart 2017 Perşembe 19:40

Almanya'nın  Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da düzenleyeceği toplantı iznin iptal edilmesi sonrası büyük gerginlik yaşanıyor

Almanya'nın  Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
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Almanya'nın  Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

   Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da düzenleyeceği toplantı iznin iptal edilmesi sonrası büyük gerginlik yaşanıyor. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, duyulan rahatsızlık iletildi.Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, akşam Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıkta Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edilen Erdmann’a Türkiye’nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi.
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Almanya Büyükeliçişi
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