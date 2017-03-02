Almanya'nın Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da düzenleyeceği toplantı iznin iptal edilmesi sonrası büyük gerginlik yaşanıyor. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, duyulan rahatsızlık iletildi.Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, akşam Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıkta Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edilen Erdmann’a Türkiye’nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi.