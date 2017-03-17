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17 Mart 2017 Cuma 11:19

Ankara Büyükelçisini geri çağırdı

 Uluslararası AFP haber ajansının açıklamasına göre Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Neynski'nin “istişare” için Sofya’ya çağrıldığını açıkladı.

Ankara Büyükelçisini geri çağırdı
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Ankara Büyükelçisini geri çağırdı
   Uluslararası AFP haber ajansının açıklamasına göre Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Neynski'nin “istişare” için Sofya’ya çağrıldığını açıkladı. Bulgar bakanlığının kararını, uluslararası haber ajansı AFP duyurdu. AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kampanya videosunda açıkça Türk partisi DOST'a destek verdiği gerekçesiyle geçen hafta Bulgar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı hatırlatıldı. Bulgar hükümetinin ayrıca Ankara'ya, "Türkiye'deki yaklaşık 60 bin Bulgar vatandaşını 26 Mart'taki genel seçimde DOST Partisi'ne oy vermeleri konusunda teşvik ettikleri için" tepki gösterdiği ve bunu "Bulgaristan'ın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüğü" de belirtildi.
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Bulgaristan Büyükelçisi
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