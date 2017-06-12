Ankara'da sürpriz buluşma: Kılıçdaroğlu, Özdağ ile iftar açtı

Anayasa referandumu sırasında 'Hayır' bloğunun iki önemli ismi bugün iftarda biraraya geldi. Gaziantep Bağımsız Milletvekili ve MHP Genel Başkan adayı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile CHP lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu. İftarda Kayseri Bağımsız Milletvekili Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu'da yer aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da katıldı.