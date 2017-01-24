Arınç'tan af diledi sözlerine sert yanıt

Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yollayarak “af dilediği” yolunda çıkan haberlere açıklama yaptı.

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