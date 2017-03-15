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15 Mart 2017 Çarşamba 17:45

Arınç'tan Gökçek'e sert yanıt

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dün akşam katıldığı bir televizyon programında Bülent Arınç ile ilgili söylediği sözlere Bülent Arınç’tan sert cevap geldi.

Arınç'tan Gökçek'e sert yanıt
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Arınç'tan Gökçek'e sert yanıt

   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dün akşam katıldığı bir televizyon programında Bülent Arınç ile ilgili söylediği sözlere Bülent Arınç’tan sert cevap geldi.
    Melih Gökçek katıldığı proragramda şöyle konuşmuştu.“İlk defa söylüyorum bunu, yarın da manşet olacak her yerde.Recep Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir, ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna ‘evet’ der, ‘hayır’ der onu bilemem ama ben bundan yüzde yьüz eminim. AK Parti iktidarına yeni bir şekil vereceklerdi. Bu uluslararası bir operasyon, Recep Tayyip Erdoğan’ı uzaklaştırma operasyonu”  
    Melih Gökçek’in bu sözlerine Bülent Arınç’tan yanıt geçikmedi.Bülent Arınç Twitter hesabından bu iddialara sert bir yanıt verdi. Arınç yanıtında şunları yazdı:
"Melih Gökзek, uzun bir aradan sonra ahlak dışı bir yalana ve iftiraya başvurdu. Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor. Bir Hint Atasözünde denir ki: "Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir."
Melih Gökзek'in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geзçin... İ.Melih Gökзek "Devam edebildiğin kadar et" mantığını her sahada uygulayıp; yalana,iftiraya, çirkefliğe de devam edebildiği kadar ediyor. Ülkemizin; üç harfli belediye başkanının komikliklerinden ve üstündeki okların hedefini şaşırtma çabalarından daha önemli meseleleri var."

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Anahtar Kelimeler
Melih GökçekBülent Arınç
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