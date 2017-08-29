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'Bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak." dedi.

'Bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak." dedi.

29 Ağustos 2017 Salı 22:42
'Bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır'

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özgürlük ve bağımsızlık aşklarının 30 Ağustos 1922 günü kadar canlı olduğunu belirterek, "Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hakim olacak ve iktidar da halka saygı duyarak, halka hesap vererek görevini yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfa olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu zaferde milletin "Ya istiklal ya ölüm" diyerek çıktığı yolda hedefine ulaştığını ve asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya gösterdiğini hatırlattı.

"Bu zaferle halkımızın yaktığı adalet ışığı daha mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hakim olacak ve iktidar da halka saygı duyarak, halka hesap vererek görevini yerine getirecektir. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. 'Ya istiklal ya ölüm' diyen ruh, adalet mücadelesinin daimi ateşidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyet'in banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyor, halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum."

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMesajMustafa Kemal Atatürk
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