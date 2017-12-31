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Bahçeli 2018 mesaisine Adana'dan başlayacak

Yeni yılın ilk ziyaretini 5 Ocak'ta bir dizi açılış için Adana'ya yapacak MHP Genel Başkanı, 14 Ocak'ta da memleketi Osmaniye'ye gidecek.

Bahçeli 2018 mesaisine Adana'dan başlayacak

Yeni yılın ilk ziyaretini 5 Ocak'ta bir dizi açılış için Adana'ya yapacak MHP Genel Başkanı, 14 Ocak'ta da memleketi Osmaniye'ye gidecek.

31 Aralık 2017 Pazar 12:59
Bahçeli 2018 mesaisine Adana'dan başlayacak

ANKARA (AA) - Esin Işık - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2018 mesaisine Adana'dan başlayacak.

Bahçeli, yeni yılın ilk ziyaretini, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 5 Ocak'ta bir dizi açılış için bulunacağı Adana'ya yapacak. MHP Genel Başkanı, 14 Ocak'ta da memleketi Osmaniye'ye gidecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bahçeli Adana'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve aralarında ASKİ Atatürk Spor Salonu, Denizli Alt Geçidi, D-400 Karayolu Üst Kapama Projesi, Feke Asfalt Şantiyesi, Saimbeyli Mezbahası, Arif Nihat Asya Bayrak Parkı, Adnan Menderes Sahil Yolu Rekreasyon Projesi, ASKİ Atık Su Arıtma Tesisi ile 15 yeni belediye koordinasyon merkezi ve 15 gençlik merkezinin de bulunduğu 1071 hizmetin açılış ve temel atma törenine katılacak.

Bahçeli, adını taşıyan ve yapımı devam eden, bittiğinde de Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak "Devlet Bahçeli Köprüsü"nde incelemelerde bulunacak.

MHP Genel Başkanı 14 Ocak'ta da memleketi Osmaniye'de olacak. Bahçeli, burada Masal Park ile Devlet Bahçeli Meydanı Çevre Düzenlemesi ve Alt Geçit Projesi başta olmak üzere diğer bazı hizmetlerin açılışını yapacak ve temelini atacak.

Bahçeli, 9 Ocak 2018 Salı günü TBMM'de yılın ilk grup toplantısını düzenleyecek.

Bahçeli'nin 2017 mesaisi

MHP lideri 2017'de grup toplantıları ve parti teşkilatlarının programları dışında 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması öncesi mitingler düzenledi.

Halk oylamasında "Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" sloganıyla "Evet" kampanyası yürüten Bahçeli, iç ve dış tehditlere karşı sıklıkla "Türkiye'nin milli bekası" ifadesini gündeme getirdi.

Bahçeli, 2017 yılının ilk aylarında partisinin üst yönetimi ve milletvekilleri ile Konya'da referandum kampanyası sürecinde izlenecek yolun istişare edildiği bir toplantı yaptı.

Bahçeli, halk oylaması çalışmaları kapsamında başta İstanbul, Elazığ, Kayseri, Erzurum, Sakarya, Ordu, Antalya ve Bursa olmak üzere çeşitli illerde mitingler yaptı.

Yine bu kapsamda AB ülkelerindeki Türk federasyonlarının yönetici kadrosuyla bir araya geldi.

Twitter'ı yoğun kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı en etkin kullanan siyasi liderlerin başında geliyor. Çoğu önemli olayın ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bahçeli, paylaşımlarında ise sıklıkla eski Türk şair ve yazarlarının sözlerine yer veriyor.

"Cumhur" ittifakını anlattı

Devlet Bahçeli, yıl içinde partisinin bazı belediyelerince düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenlerine de katıldı.

Aralık ayı içerisinde partisi tarafından Antalya'da düzenlenen ve MHP'li belediyelerin çalışmalarının masaya yatırıldığı "Belediye Başkanları 2017 Toplantısı" na katılan Bahçeli'nin yılın son günlerine doğru açıkladığı ve "Cumhur" adını verdiği seçim ittifakı formülü ise çok konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
2018BahçeliMesai
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