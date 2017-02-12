Bahçeli: Aba altından gösterilen sopalar başlarına inecektir

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİYORUZ"

FIRAT KALKANI HAREKATI

RUSYA'YA SERT MESAJLAR

TÜRKİYE'YE ULUSLARARASI ZİYARETLER

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında önemli uyarılarda bulundu. Bahçeli konuşmasında Türkiye'nin çok çetin, çok çetrefilli günlerden geçtiğini belirterek "İç ve dış sorun alanlarımız karmaşıklaşmaktadır. Birleşik Krallık ve Almanya ziyaretlerinin ardından CIA başkanı da Türkiye'ye gelmiştir. Yapılan temaslardan çıkardığımız kadarıyla Ortadoğu'daki son olaylar masadadır. Bölgesel denge arayışlarının ağırlık merkezi Türkiye'dir. ABD'nin yeni başkanı Trump tarafından PKK/PYD'ye silah, mühimmat verilmesi, dar alandaki paslaşmalar soğukkanlılıkla yorumlanmaldır. Trump'ın 7 ülkeyi alan kararnamesi, Almanya başbakanı'nın bozuk sözleri bölgeyi etkileyecektir" dedi. Bahçeli Kıbrıs ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler için herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledibMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı Değerlendirme Oturumu sonrasında gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı yapıyor."Türkiye'nin hassas ve sıcak siyasi ortamında MHP'nin duruş, tutum, karar ve iradesini bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızın anlamlı, ufuk açıcı olduğunu düşünüyoruz.Derdi millet olanın devası hizmettir. Sevdası vatan olanın sevdası devlettir. Ne istiyorsak Türkiye lehinedir. Nereye varmayı arzuluyorsak Türk milletinin varlığını güvenceye almak, geleceğe taşımak içindir. Türkiye'nin sorunlarından kurtulması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.Muhalefet edemek, eksik aramak, kısır tartışmalara gömülmek olmadığını biliyoruz, gereğini yapıyoruz. Biz oyalanamayız, yerimizde sayamayız, korku tacirlerine aldırış edemeyiz, mevcutla avunamayız. Milletimizin huzuru için ön almalıyız. Bugüne kadar bunu yaptık, milliyetçilik milletin sürekliliğini, köklerinden koparılmadan yaşatılmasını ve yükseltilmesini hedeflemektedir.Bugün çevremize bir bakınız. Karmaşa ve kaynayan kazan göreceksiniz. Devletler kıyasıya hakimiyet ve nüfuz mücadelesi içindedir. Ortadoğu yırtıcı ve vahşi emellerin tuzağıdır. Bu olumsuz tablonun ülkemize yankısı vahimdir. Türkiye 24 Ağustos'tan bu yana Fırat Kalkanı ile eşsiz ve emsalsiz mücadele halindedir. Canileri üredikleri yerlerde imha etmek için Türk devleti atak içindedir. Ne var ki El Bab'dan acı haberler yürekleri kavurmaktadır. Sınır ötesinde görev yapan kahramanlarımız, iblis artıklarının saldırısı altındadır.Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde TSK'nın harekata ait bilgileri Rusya ile düzenli ve karşılıklı paylaşılmaktadır. Yanlış koordinat verilmesi Türkiye adına gerçekçi değildir. Rus uçağının düşürülmesi sonrası ilişkiler kangrene dönmüştü. Şimdi Rusya askerlerimizi şehit ediyor sonra da "pardon"la geçiştiriyor. Bu yanlıştır, ayıptır, uluslararası hukuku hiçe saymaktır. Rusya'nın maksadır nedir, ne yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin alttan alması nasıl beklenecektir? PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen Rus yönetimi art niyeti, gizli gündemi doğrultusunda ülkemizin karşısında husumet odağı olmaya taliptir. Birkaç özürle telafi edilemez, şehitlerimizin hesabı sorulmalıdır. İkaz ediyor, herkesi uyarıyorum; bu coğrafyada var olmanın sırrı, çıkan sorunların üzerine cesaretle gitmektir. Hiç kimseden eksik kalan yanımız yoktur, utanacak, kaçacak karakter yoktur. Şu husus iyi anlaşılsın ki, aba altında gösterilen sopalar, gösterenin başına inecektir.Fırat Kalkanı harekatı artık bir sonuca ulaştırılmalıdır. El Bab'dan IŞİD sökülüp atılırsa Azez-Cerablus hattının terörden arındırılacağı ortadadır. IŞİD kapana kısılmıştır, duamız kahraman evlatlarımızladır. Tüm şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.Türkiye çok çetin, çok çetrefilli günlerden geçmektedir. İç ve dış sorun alanlarımız karmaşıklaşmaktadır. Birleşik Krallık ve Almanya ziyaretlerinin ardından CIA başkanı da Türkiye'ye gelmiştir. Yapılan temaslardan çıkardığımız kadarıyla Ortadoğu'daki son olaylar masadadır. Bölgesel denge arayışlarının ağırlık merkezi Türkiye'dir. ABD'nin yeni başkanı Trump tarafından PKK/PYD'ye silah, mühimmat verilmesi, dar alandaki paslaşmalar soğukkanlılıkla yorumlanmaldır. Trump'ın 7 ülkeyi alan kararnamesi, Almanya başbakanı'nın bozuk sözleri bölgeyi etkileyecektir.Ekonomideki durgunluk ciddi boyutlarda, dövizdeki fren tutmayan artışlar vatandaşları hedef almaktadır. Varlık Fonu'na bazı kurum ve kuruluşların devri de önemli hal almıştır. Rumlara teslimi için küresel iklim oluşturulmaktır, Kıbrıs üzerinde kimse hesap yapmamalıdır. Türk milletinin şerefiyle oynamak ateşle oynamaktır. Kıbrıs'ın sancısı artarken, Ege Denizi ısınmaktadır. İki devlet Kardak üzerine karşı karşıya gelmiştir.Türk milleti ile hesabı kapanmayanlar pusudadır. İşgal heveslisi vandallar, çözülme fanatikleri arayıştadır. Türk milleti ona buna pabuç bırakacak, aciz, yetersiz ve sıvışacak bir gevşeklikte olmamıştır, olmayacaktır.