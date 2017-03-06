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06 Mart 2017 Pazartesi 12:39

Bahçeli "bende Cumhurbaşkanı ile birlikte giderim"

  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dönemde yaşanan Almanya krizi ile ilgili tarihi çıkış yaptı.

Bahçeli 'bende Cumhurbaşkanı ile birlikte giderim'
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Bahçeli "bende Cumhurbaşkanı ile birlikte giderim"

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dönemde yaşanan Almanya krizi ile ilgili tarihi çıkış yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile yaşanan toplantı krizine ilişkin dün akşam yaptığı açıklamada “Ben istersem gelirim, gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman dünyayı ayağa kaldırırım” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine MHP lideni Devlet Bahçeli’den ‘destek’ geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘miting yapma’ izni vermeyen Almanya’ya yüklendi. MHP lideri Devlet Bahçeli “Cumhurbaşkanı yalnız değil. Birlikte Avrupa’ya gidelim. Türk ruhunu ortaya koymak için Erdoğan ile birlikteyim” dedi.
   Habertürk TV’ye özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'yla ilgili olarak ‘Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım’ demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir ‘Türk Ruhu’nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim” diye konuştu.
 
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MHP Lideri Devlet Bahçeli
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