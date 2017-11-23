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Bahçeli: Cepheleşme keskinleşirse MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etmek için AK Parti ile verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Siyasal süreçte bloklaşma keskinleşirse, MHP buna tepkisiz kalmayacaktır." dedi.

Bahçeli: Cepheleşme keskinleşirse MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etmek için AK Parti ile verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Siyasal süreçte bloklaşma keskinleşirse, MHP buna tepkisiz kalmayacaktır." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 15:23
Bahçeli: Cepheleşme keskinleşirse MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmaz

MANİSA (AA) - Manisa programı kapsamında Selendi ilçesini gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mehter takımı ve atlılarca karşılandı. Selendi Belediyesini ziyaretinin ardından adının verildiği meydanda temel atma ve toplu açılış törenine katılan Bahçeli, konuşmasında ilçede 72 milyon lira yatırım bedeline sahip 48 projenin açılış ve temel atma törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahçeli, bir süre önce seçim barajının yeniden düşünülmesi gerektiği yönündeki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Baraj endişesine kapılarak telaşlandığımızı utanmadan, sıkılmadan, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP, baraj korkusu olan değil bilakis barajlara rağmen ve tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Yüzde 10 barajının ittifaklarla veya başka türlü yollarla aşılabilir bir duruma geldiğini geçmişteki tecrübelerden yola çıkarak dile getirdik. Türkiye'yi istikrar ve normalleşme sürecine getirebilmek için bir uzlaşma çağrısı yaptık. 'Bu yüzde 5 mi olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır, böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazımdır' dedik. Düşüncelerimizi dile getirirken kendi namımıza bir hesap arayışına girmeden, yeni hükümet etme sistemine uygun adımların atılması gerektiğini söyledik."

"Bloklaşma yarışına girdiler"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2019 cumhurbaşkanı seçimini 16 Nisan'ın rövanşı olarak algılayanların hayır cephesini sıkılaştırmak ve derinleştirmek için bloklaşma yarışına girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hayır bloğunun sözde önderliğine soyunan CHP, PKK'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. FETÖ de bu girişimlerden memnun halde el avuç ovuşturmaktadır. Anlayacağınız, fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır.

Sözüm ona adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları iş birliğini sandıkta nihayete erdirmek için CHP'si, HDP'si, iplisi ipsizi yeniden bir araya gelmek için zaman ve zemin arayışındadır. Şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır."

"Hükümet görevinin başındadır"

Bahçeli, MHP'nin muhtemel bir erken seçim senaryosuna iyi bakmadığını aktararak, şu anda seçilmiş hükümetin görevinin başında olduğunu, kaygıya gerek ve yer bulunmadığını dile getirdi.

"Kaldı ki 16 Nisan'ın gerektirdiği uyum yasaları sağlanmadan, yeni sistemin taşları yerli yerine oturmadan yapılacak erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir, akıl karı olmadığı da açıktır." diyen Bahçeli terörle mücadelenin erken seçim gündemiyle akamete uğramasına razı olmayacaklarını ifade etti.

Muhabir: Halil Şahin

Son Güncelleme: 23.11.2017 13:09
Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimHayır CephesiMHPSelendiTemel AtmaTürkiyeYenikapı Ruhu
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