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12 Ocak 2017 Perşembe 03:23

Bahçeli'den vekillere seçim şantajı: Anayasa geçmezse TBMM yenilenmeli

MHP'de Anayasa değişikliğine ret oyu verenlerin sayısı arttıkça Bahçeli yönetimi zora giriyor. Vekilleri "Erken seçim" baskısıyla korkutmayı deneyen Bahçeli 'Ret' oyu verenlere "İlk seçimde listelere giremezsiniz" mesajı veriyor

Bahçeli'den vekillere seçim şantajı: Anayasa geçmezse TBMM yenilenmeli
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Bahçeli'den vekillere seçim şantajı: Anayasa geçmezse TBMM yenilenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içi muhalefeti bastırmak için erken seçim tehdidinde bulundu. 7 Haziran 2015 seçimlerinin hemen ardından resmi seçim sonuçları bile açıklanmadan, Türkiye'yi yeni bir seçim sürecine götüren Bahçeli'nin, AK Parti'yi ezici bir çoğunlukla parlamentoya taşımasında oynadığı rol akıllardaki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini rahatlatan Bahçeli, Türkiye'yi rejim değişikliğine götüren yeni Anayasa paketi TBMM'de zorlanınca parti içindeki muhalefeti dizginleme gayretine düştü. Bahçeli yönetimi erken seçim kartını açarak ret oyu vermeye hazırlanan vekilleri liste  dışına bırakmakla tehdit ediyor.

KABUL VE RET LOTOSU OYNANIYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifi ve Meclis'teki görüşmeler sırasında ret oyu veren MHP'li vekillerin sayısı arttıkça erken seçim kartını oynamaya başladı..
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Değişim Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" derken Meclis'te yaşanan kavgalarla ilgili olarak "Gerilim stratejisi izleniyor, buna son verilmeli. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansır" şeklinde konuştu.

Bahçeli ayrıca "MHP'ye haksızlık yapılıyor, bunu doğru bulmuyorum. Kabul ve ret lotosu oynanıyor.  Referandum yolu açık olarak kabul edilecek gibi" ifadelerini kullandı.

Fire tartışmasını değerlendiren Bahçeli, "Fireyi mercekle aramak gerek. Oylamada ani iniş ve çıkış beklemiyorum" şeklinde konuşurken Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak "Sonuç alınmadan Başika'dan geri adım olmamalı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" sözlerini sarfettiği bildirildi.
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