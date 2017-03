Bahçeli ilk Evet mitinginde konuştu: Uydurma yalanlara inanmayın

İLK DÖRT MADDE GÜVENCEDİR

Genel BaşkanıAnayasa değişikliği için ilk mitingini Elazığ'da düzenliyor. Bahçeli, ilk meydan mitinginde yaptığı konuşmada, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin en büyük güvence olduğunu söyledi.MHP lideri Bahçeli, Elazığ mitinginde 'Tek adam' eleştirilerine 'Tarih cahili oldukları, geçmişimizde dahi bunun görülmediği ortadadır' sözleriyle yanıt verdiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandumu için ilk mitingini Elazığ'da gerçekleştirdi. 'Tek adam' ve 'Federasyon gelecek' eleştirilerine yanıt veren Bahçeli, şu mesajları verdi:"Bizim nezdimizde Evet ve Hayır diyen her vatandaşımız aynıdır. Ama bu defa Hayır'da Hayır yoktur. Rejim değişecek diyorlar, külliyen yalandır. Değişecek olan sadece hükümet sistemidir. Federal sistem gelecek, üniter yapı bozulacak diyorlar. Tümden iftira, tümden haya mahsulüdür. MHP varken Türkiye'yi federasyona sürüklemeye hiçbir işbirlikçi, yabancı ajanının gücü yetmeyecektir. Böyle biri henüz anasının karnından doğmamıştır. İlk dört madde güvencededir. TBMM etkisiz hale getirilecek diyorlar. Bu da uydurmadır. Yargı yanlı davranmaktan kurtarılacaktır. Tek adam diyenlerin tarih cahili oldukları, geçmişimizde dahi bunun görülmediği ortadadır. Biz 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar verilmesinin ardından yeşeren sistem tartışmalarını bitirmek için Evet diyoruz."Elazığlının kaynaşma ve kucaklaşmasını çekemeyenlerin kara kampanya peşinde olduğunu aktaran Bahçeli,” Ancak bugün kardeşliğimizi kıskananlar çok sayıdadır.Türk ve Türkiye düşmanları devrededir. Karşımızda çok çetin bir oyun sahnededir.Bu oyun acımasız, vahşi ve ahlaksızdır.Küresel komplonun hedefinde Türk milleti vardır.Bu nedenle terör örgütleri kışkırtılmaktadır. Bu nedenle tehditler yoğunlaşıp derinleşmektedir.Türkiye kuşatma altındadır.Yıkım müteahhitleri, sanal sorun mucitleri taarruzdadır. Bin yıllık kardeşliğimizden rahatsız olan mihraklar içimizde ve çevremizde kanlı nöbettedir. Dikkat ediniz, 20 Temmuz 2015’den bu tarafa vatan ve millet uğruna toprağa düşen şehit sayımız bin 137’dir. PKK saldırmaktadır.Lice, Kulp, Genç üçgeninde günlerdir üstün bir mücadele sergilenirken, maalesef şehadet haberleri de alınmaktadır.Artık hainlerin kökü kazınmalı, inleri, saklandıkları delikleri yerle bir edilmelidir. Bunun yanında İblisin yeryüzü garnizonu olan IŞİD gözü dönmüşcesine kan dökmektedir. Kahraman Mehmetçiğin El Bab’ta 182 gün boyunca destan yazarak IŞİD’i söküp attığına millet ve Elazığ şahittir. PYD/YPG ise sınırlarımızın hemen dibinde, küresel güçlerin himayesiyle dört parçalı Kürdistan için tuzak kurmaktadır. Menbiç teröristlerin tasallutunda, Rakka tutsaktır”şeklinde ifade etti.Bu cinayet çetelerinin en şerefsizi, en adisi, en sinsisi olan FETÖ 15 Temmuz’da silaha sarıldığını dile getiren Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:”FETÖ, son haçlı akınına komuta eden barbarlardan, Türkiye’yi işgal emrini alarak 15 Temmuz akşamı harekete geçmişti. Bunlar şerefli Türk askerinin kamuflajı içine saklandılar. Bunlar din ve diyanet istismarıyla batıla hizmet edip, küfrün yanında hizalandılar. Bunlar ki, yaratılmışların en aşağısı, en aşağılığı, en alçağı olarak milli hafızadaki kirli yerlerini aldılar. FETÖ, Anadolu’yu ele geçirmek maksadıyla yüzyıllardır pusuda bekleyen muhasım odakların, müstevli emellerin kızgın maşası, karanlık parçasıdır.Savaş uçaklarımızı gasp edip tepemizden bomba attılar.Helikopterlerimizi kaçırıp üzerimize kurşun yağdırdılar.Milli birliğimizi çözmek, milli bünyemizi çürütmek istediler. Askeri askere, askeri polise, polisi askere kırdırıp iç savaşa hizmet ettiler. Türkiye böylesi bir ihaneti hiç görmedi.Türk milleti böylesi bir zillete hiç düşmedi. Hiç kuşkunuz olmasın, 15 Temmuz bir Haçlı operasyonuydu. Planlaması ise Pensilvanya’daki hoca kılıklı hain ve arkasından itekleyip kumanda eden güçler tarafından yapılmıştı.Cüzdanlarına bir dolar koyup Baylock’la haberleşen, himmet kuyruğuna girip aziz milletimizin kuyusunu kazmaya yeltenen şerefsizlere Türk milleti boyun eğmedi. Tankın önüne millet iradesi sere serpe yattı.248 şehit vermek pahasına, masum kardeşlerimiz kurşunların karşısına inançla çıktı.Darbe teşebbüsüne 80 milyon direndi. FETÖ şiddeti sürerken, IŞİD, PYD-PKK sınırlarımızdan içeri sızıp işgali tamamlamak için fırsat kolluyorlardı.Bu, kolektif bir istila denemesiydi.Bu, görev dağılımı küresel cinayet merkezlerinde yapılmış Türkiye’yi yok etme girişimiydi. Birbirimize düşecektik,kıyacaktık, devlet kaybedecektik. Milletten ve vatandan olacaktık. Lanetli senaryonun özü buydu. Düşününüz, Ankara’nın ışıkları sönmüş, yalnızca ihanetin dehşet ateşi yanıyordu.Genelkurmay karargahı teslim alınmış, kuvvet komutanları derdest edilmişti.Özel Kuvvetler, Polis Özel Hareket, MİT ve diğer emniyet binalarıyla birlikte TBMM, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi saldırıya uğramıştı. Milliyetçi Hareket Partisi ise Ankara’nın göbeğinde, haine, zalime, katile meydan okuyarak korkusuzca ayakta, vatan görevinin başındaydı.O geceyi herkes, hepimiz yaşadık. İftiharla söylemek isterim ki, şehadete inanmış, ölüme kafa tutmuş, esaret altında yaşamaktansa kendini feda etmeye hazır millet evlatları paralı cellatlara hayatı zehir etmiştir. El mi yaman Elazığ mı yaman tüm dünya görmüştür.Elbette Türk milleti istiklaline sahip çıktı.Elazığ tarihsel haklarını çiğnemek isteyen zebanilerin nefesini kesti.Türkiye uçurumdan el birliğiyle kurtarıldı.İsyan bastırıldı, istila püskürtüldü.Dedik ki, Türkiye ipten alındı. Dedik ki, millet ve devlet bekası muazzam risk ve tehditlerin hedefinde.Dedik ki, Türkiye bu şekilde gidemez. Ve de sistem tartışmalarıyla, bundan kaynaklı özellikle 10 Ağustos 2014’den bu tarafa süren kutuplaşma ve anlaşmazlıklarla daha fazla mesafe alamaz.”Türkiye’yi kaybedebiliriz diyerek uzlaşma çağrısı yaptıklarını hatırlatan Bahçeli, ”Devleti ve vatanı kaybedebiliriz dedik, hükümet etme sistemindeki tıkanıklık ve kilitlenmeyi açalım istedik.Önce ülkem ve milletim, sonra ve partim ve ben anlayışıyla hareket ettik, sorumluluktan kaçmadık.7 Ağustos Yenikapı ruhuna bağlı olduğumuzu gösterdik.Sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi’yle 18 maddelik anayasa değişikliği üzerinde anlaştık.Çarpıtmalara, çarpık kafalara, aramızdan çıkan çürüklere bakmayın, ilkelerimizden taviz vermedik, ülkülerimizden ayrılmadık.15 Temmuz FETÖ felaketinden sonra siyasetin ve ülkenin beliren, tehiri imkansız ihtiyaçlarına gözümüzü kapatmadık, sırtımızı dönmedik.Sistemin yeniden inşasını zorunlu gördük.Bunun da milli bir mutabakat kapsamında olmasına özen gösterdik.Tüm dünya üzerimize gelirken, çatışıp ayrı düşemezdik” şeklinde dile getirdi.Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin yaptıklarına da dikkat çeken Bahçeli,” Hollanda 16 Nisan Referandumundan korktu, cephe aldı.Türk milletinin iradesiyle sistem değişikliği yapmasından rahatsız olan ırkçı, Türk ve İslam karşıtı blok olmadık tahammülsüzlükler gösterdi. Dışişleri Bakanımızın uçuş iznini iptal ettiler.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bir hanım kardeşimizi zor ve cebir kullanarak aracına hapsettiler, ardından ülkeden çıkardılar.Hollanda yönetimi, bu ülkede hayat ve varlık mücadelesi veren vatandaşlarımızın üzerine atlarını sürdü, itlerini saldı. Biliniz ki, 16 Nisan’da Türkiye’de sistem değişecek, Avrupa’da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvılcımı çakılacaktır.Bu yüzden monarşik yönetimler huzursuz ve sancılıdır. Hükümetler şaşkın ve şuursuzdur. Avrupa’nın demokratikleşmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygı duymayı öğrenmesi yakındır, 16 Nisan’dan sonra kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelecektir. Hollanda’da yapılan seçimler ırkçı ve Türkiye düşmanlarının yüzlerini kızartmış, okkalı bir ders vermiştir. İnanıyorum ki, yürüyüşümüzün önüne taş koymak isteyenler 16 Nisan’da kaybedecektir.Yerli, milli ve ahlaki bir uzlaşmayla; üstelik tamamıyla iç dinamiklerle temellenmiş sistem değişikliğini hazmedemeyenler dağılacaklardır.16 Nisan’da Türkiye kazanacaktır. 16 Nisan’da Türk milleti onun bunun ağzına bakmayarak, muhteşem iradesiyle geleceğini şekillendirecektir” diye konuştuMitinge katılanlara Elazığ, 16 Nisan Referandumuna hazır mı, Gakgoşlar 16 Nisan Referandumunda gereğini yapacak mı, Oyunu bozacak mısınız, Türkiye için evet diyecek misiniz diye soran Bahçeli’ye, kalabalık hep bir ağızdan “Evet” cevabını verdi.Bu evetlerin daha anayasada ne yazdığını bilmeyen, zahmet edip de bir maddesini açıp okumamış CHP genel başkanının uykularını kaçıracağını vurgulayan Bahçeli, ”Bu evetler, hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, Perinçek lobisi ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir. Bu evetler, Avrupa’ya kapak, işgal planı yapanlara tokat olacak, alayını silindir gibi ezip geçecektir. Bizim nezdimizde hem evet, hem de hayır diyen her vatandaşım, her kardeşim bir ve aynıdır. Fakat bu defa hayırda hayır yoktur.Ayağımıza pranga vurmak, bağımsızlığımıza bitirmek isteyen terör örgütleri ve arkasındaki ülkeler karşımızdadır. Bu oluyorken, yalan kafilesi sapıtmış, ölçü ve ayarı iyice kaçırmıştır.Rejim değişecek diyorlar, külliyen yalandır.Değişecek olan sadece hükümet etme sistemidir, yenisinin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Federal sistem gelecek, Türkiye eyaletlere bölünecek, üniter yapı bozulacak diyorlar. Tümden iftira, tümden hayal mahsulüdür.Milliyetçi Hareket Partisi varken, Gakgoşlar şuurlu ve uyanıkken, Türkiye’yi federasyona sürüklemeye hiçbir işbirlikçi, casus, melun ve yabancı ajanın gücü yetmeyecektir. Ve de böyle birisi veya birileri henüz anasının karnından doğmamıştır" dedi.İlk dört maddenin güvence altında olduğunun altını çizen Bahçeli, ”Teminat Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Anayasa’ya millet damgasını vurmuştur.Kırmızı çizgilerimizi aşındırmaya kalkanın alnını karışlayacağımız da iyi bilinmelidir. TBMM etkisiz ve yetkisiz hale getirilecek diyorlar; bu da ham ve hayasız bir uydurmadır. Bilakis yasama ve yürütmenin arasına kalın çizgi çizilmektedir.Meclis asli fonksiyonuna kavuşmaktadır.Siyaset ve devlet yönetiminde olası çatışma ve cepheleşme ihtimali en aza indirilmektedir.Yargı tekelleşmekten, yanlı davranmaktan kurtarılacak, bağımsızlığının yanında tarafsızlığa ulaşacaktır.Tek adam yönetimi olacak diyorlar, bunu söyleyenlerin tarih cahili oldukları, geçmişimizde dahi böyle bir yönetim modelinin hiç görülmediği açık ve ortadadır. Biz istiklalimizi muhafaza etmek için 16 Nisan’a evet diyoruz. Biz, 2007’de Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesine karar verilmesinin ardından yeşeren sistem tartışmalarını bitirmek için evet diyoruz. Biz, yedi düvele karşı daha güçlü devlet, daha mutlu millet için evet kararındayız.Oturup konuşmazsak ayırıp çatıştıracaklar. Uzlaşıp yarınlarımızı belirlemezsek istiklalimizi çalacaklar.Devletin süratli kararlar aldığı, TBMM’nin aktif ve etkin olduğu bir sistemi kurmazsak 15 Temmuz’da harekete geçenler tekrar varlığımıza suikast yapacaklar.Türkiye’den intikam almak için kuyruğa girenlere karşı tarafsız duramayız.Biz tarafız, çünkü biz 48 yıldır hakkın, hukukun, haysiyetin, milli namus ve bekanın tarafındayız.Namussuzlar bunu anlayamayacaktır.Devletin adalet yörüngesine sabitlenmesi gerekmektedir.Siyasetin toplum sözleşmesinin sınırlarına çekilmesi elzemdir.Türk devlet geleneği neyi buyuruyor, neyi işaret ediyorsa biz oradayız, onu yapıyoruz, orada olacağız. Devlet, Millet, Cumhuriyet, Türklüğün bekası ve Türkiye İçin Evet diyeceğiz. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir. Yeminlerimizi tutarız. Biz Milliyetçi Hareketiz. Yeminlerimizi savunuruz. Biz Türk-İslam’ın ümidiyiz.Yeminlerimizi çiğnetmeyiz. Biz ecdadın kahramanlık nefesiyiz.Yemin millet iradesidir, yemin Türklüktür, yemin milli ve manevi değerlerdir, yemin Elazığ’dır, yemin bin yıllık kardeşliktir.Yemin ettik dönmeyiz, vazgeçmeyiz” diyerek sözlerini sürdürdü.Bugünü anlamak için Çanakkale’ye, Çanakkale’yi yorumlamak için bugüne bakmak gerekmektedir diyerek sözlerine devam eden Bahçeli,” Bu açıdan Çanakkale Zaferi, Türk milletini, yurt edindiği Anadolu’dan atmak üzere yola çıkmış Avrupalıların hüsran ve hezimetidir.Aynısı 15 Temmuz’da yeniden yaşanmıştır.Türkiye’yi dirilen Çanakkale ruhu yeniden kurtarmıştır.Türklerin son direnme noktası Çanakkale’dir.Çanakkale, dönemin küresel güçlerinin başlattığı büyük bir saldırının, yüksek bir imanla defi demektir. 15 Temmuz’da da benzeri görülmüştür.Türk milletinin zaaf anını kollayanlar hiç boş durmamıştır.Yarım kalmış işgal emellerini tamamlamaya çalışanlar ara vermemişlerdir.Bu kez yöntemleri, kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçiler yetiştirme ve gayri milli zihniyetlerle eylem ve amaç birliği yapmaktır.15 Temmuz ihanet ve melanetine bakınca bu konuda epey bir mesafe almış oldukları hepimizin malumudur.Bugün, Türk milletinin üzerinde oynanan oyunların başlangıcı, yirminci asrın başında Çanakkale’ye çarpıp dönen stratejik senaryolarda gizlidir.Günümüzde gerçekleşenler, kahraman atalarımızın Lozan’da durdurduğu emperyalist zalim sürecin, yeniden ve farklı formatlarla Türk milletine dayatılmasından başka bir şey değildir.Lozan’dan önceki son durak Sevr ve son ders ise Çanakkale Savaşlarıdır.Tam 102 yıl önce, Çanakkale’de başarılamayan, ancak Sevr’de dayatılanlar, Türk milleti için ayrılıştır, bölünüştür, parçalanıştır, yok oluştur.Nitekim 15 Temmuz’da karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale’de denizi boylayanların kalıntılarıdır.Biz, vatan kaybına asla müsaade edemeyiz.Biz, bu zillete asla katlanamayız.Rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımızın düşmesini,bağımsızlığımızın haykırışı olan İstiklal Marşımızın susmasını,İnancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini,Nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını, asla sineye çekemeyiz.Çünkü biz Türk milletiyiz.Dün Müstecip Onbaşı reddetmişti, bugün Gakgoşlar reddediyor.Dün 57. Alay şehadete hazırdı, bugün Türk milliyetçiliği.Biz, bu dayatmaları reddetmek için varız. Var olmaya da korkusuzca devam edeceğiz.Türk milleti kahramandır, Elazığ kahramandır, Gakgoşlar kahramanlık demektir.Tarih Çanakkale’ye kadar topyekûn kahramanlık yapmış millete hiç rast gelmemiştir.Bu nedenle, Çanakkale, bizim için bir coğrafi bölgenin adından önce, her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir.Çanakkale, binlerce yılda yoğrulmuş asil Türk milletinin, maddi ve manevi bütün güçleri ile gerçekleştirdiği bir var oluş savaşıdır.Çanakkale, barutun inanç, çeliğin itaat, silahın millet; topun cesaret karşısındaki iflasının ilanıdır.Elbette Türk milletine biçilen kefeni yırtmak için, canını Allah yolunda feda eden doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisi on binlerce kınalı şehidin muhteşem destanının adıdır Çanakkale.Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimize, Elazığ’ın yetiştirdiği cesaret timsali Fethi Sekin’e Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum.Onlara ve emanetlerine layık olmak gayretinde olduğumuzu da bu vesile ile ifade etmek istiyorum.102. yıldönümünde olduğumuz bu ihtişamlı ve inanılmaz zafer, Türk milleti tarafından asla unutulmayacaktır.Çanakkale bizlerin vicdanında, mukaddes bir hatıra ve nişan olarak sonsuza kadar yaşatılacaktır.Elazığ’dan Türk milleti için hasmane duygular besleyenlere sesleniyorum, alayını uyarıyorum.Sakın aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın.102 yıl önce cüret ve rezilliğinizin bedelini Çanakkale’de ödediniz.15 Temmuz’da alçaklığınızın yanınıza bırakılmadığını gördünüz.İşbirlikçilerinize bakarak Türk milletini çaresiz sanmayınız.Türk ve Türkiye düşmanı ehl-i salibe diyorum ki, ayağını denk al, Elazığ’ı yenemezsin.Bu milleti ebediyete kadar geçemezsin.Yedi düvel ne yaparsa yapsın Türkiye’yi durduramaz.Bin yıllık kardeşliği yıkamaz, kıramaz, kıramayacaktır.Biliniz ki, ilk siper Çanakkale, son siper Milliyetçi Hareket’tir.Şehitlerimiz, gazilerimiz, aziz ecdadımız emin olsun, iş başa düşerse bu vatanı, bu milleti, bu devleti son damla kanımıza kadar müdafaa ederiz. Bu milletin sinesinden Yahya Çavuş da çıktı, Seyit Ali Onbaşı da, şartlar oluşursa aynıları yine çıkacaktır. Hepsi de buradadır.Bu nedenle hiç kimse meydanı boş bulup zehir saçmasın.Milliyetçiyim pozlarıyla düşman sevindirmesin, onun bunun eteğinin altına gizlenmesin. Millet,vatan, devlet, bayrak ve dil tektir. Türkiye, millete mensubiyet şuuru taşıyan herkesindir”şeklinde konuştu.Türkiye’nin 16 Nisan’ın bereket ve birlik ruhuyla sonsuzluğun ufkuna ulaşacağını da vurgulayan Bahçeli, ”Kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz. Ayağımıza kurşun sıkmayacağız, papaza kızıp oruç bozmayacağız.Ezik durmak yok, boyun bükmek yok, Çanakkale’yi unutmak, 15 Temmuz’u akıldan çıkarmak asla yok. Biz kardeşiz, milletiz, hep birlikte Türk vatanı, Türk devletiyiz.Önümüze bakacağız, el ele, omuz omuza, yürek yüreğe olacağız.Milli varlık ve güvenliğimizi tehdit edenlere karşı aynı safta mücadele halindeyiz.Konu vatansa, siyaset ikinci plandadır.Konu bekaysa, geçmişi unutmadan, içi içe geçmiş sıkılı yumruklarla geleceğe bakmamız şarttır.Bizim sevdamız Türkiye’dir, Türk-İslam’ın parlak geleceğidir.Bizim sevgi ve bağlılığımız kökeni, mezhebi, yöresi ne olursa olsun tüm kardeşlerimize yetecektir.Evetler gösteriyor ki, sizler bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcısınız. Biliniz ki sizler tarihin bağrına saplanan okun keskin ucusunuz. Gakgoş kardeşim, üç kıtada hatıraların hala yaşıyor.Bu toprakları vatan yapan Arap Baba’nın, Balak Gazi’nin anıları hala tütüyor.Beyzade Hazretleri’nin, İmam Efendi’nin, Tayyar Baba’nın duaları hala okunuyor.Başaramayacağın hiç bir şey yok.Mazide yaptıkların şahidimizdir.Yine yaparsın, yapmalısın ve yapacaksın. Ve 16 Nisan’da evet mührünü sandığa kuvvetle vurmalısın. Çanakkale ruhundan ilham ve feyz alamamış gafillerin, milli duyguları körelmiş mihrakların, 15 Temmuz’un suç ortaklarının oyununu kökten bozma vakti gelmiştir. Bu vakit 16 Nisan’dır.Tıpkı Çanakkale’ye gemilerini yığan düşmanın terlediği gibi terleyen güruhu bir evetle devirme zamanı yaklaşmıştır.Bu zaman 16 Nisan’dır. Sonuna kadar millet, sonsuza kadar devlet 16 Nisan’da evet. Kaynağımız millet, kudretimiz devlet, irademiz evet, yine evet, bir kez daha evet” diyerek sözlerini tamamladı.