Bahçeli; İlkelerimiz var, Hayır demeyeceğiz

"PKK VE FETÖ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KÖKÜ KAZINMALIDIR"

"MAHKEMELER FAZLA UZATILMAMALIDIR"

"KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜRKEN DÜŞÜNMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

BOZKURT İŞARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Meclis İç Tüzüğü'ndeki değişikliklere ilişkin, "MHP, dün anayasa değiştirilirken 'evet' deyip, iç tüzük ve ona benzer uyum yasalarına 'hayır' diyecek ikilemli bir parti değildir" dedi. "Meclis İç Tüzüğü gündemdeki yerini koruyor. AK Parti'den size gelen bir teklif söz konusu, bu teklife geri yanıt verilecek mi?" şeklindeki soruya Bahçeli şu cevabı verdi:"MHP'nin Başkanlık Divanı konu üzerinde durmuştur. Bayram sonrası Perşembe günü Merkez Yönetim Kurulunda tekrardan görüşülecektir. Anayasa değişikliğine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gelişinde görüşü ve katkısı olan bir siyasi hareket olarak bu yapılanmanın bütün unsurlarıyla toplum ve devlet hayatına uygulanmasına gerekli olan değişikliklerde MHP vardır. Önerileriyle de daha sağlıklı bir yapılanmaya gayret gösterilecektir. MHP, dün anayasa değiştirilirken 'evet' deyip, iç tüzük ve ona benzer uyum yasalarına 'hayır' diyecek ikilemli bir parti değildir."bayram namazını kılmasının ardından MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki Anıt Mezarına gitti. Burada kendisini bekleyen partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle mezara su döktü. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, Ramazan Bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ettiğini söyledi. MHP olarak bayramlaşmalarının ikinci gün olduğunu belirten Bahçeli, ikinci günün MHP'nin geleneksel bayramlaşma günü olduğunu dile getirdi.Konuşmasında FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Bahçeli, 15 Temmuz'un katliam ve ihanet günü olduğunu vurguladı. Hain darbe girişiminden bugüne 346 günün geçtiğini anımsatan Bahçeli, 21 gün sonra 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılının anılacağını kaydetti.Bahçeli, 15 Temmuz sonrasının çok yönüyle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "346 gün içerisinde ne olmuştur, darbenin bütün tesirleri kaldırılmış mıdır, Türkiye bir normalleşme sürecine girmiş midir gibi konular için 3 günlük bayram süreci başta ülkeyi yönetenler olmak üzere hepimizin değerlendirme yapacağı bir gün olmalıdır. MHP olarak bu anlayışla hareket etmekteyiz. Çünkü hala FETÖ ile mücadele devam etmektedir. PKK ile de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da her gün bir veya iki şehidimizin olduğu bir mücadele sürmektedir. Bütün bunlarla ilgili olarak önümüzdeki günler iyi değerlendirilmelidir. Ne yapılmalıdır? PKK ve FETÖ terör örgütlerinin kökü kazınmalıdır" diye konuştu.Darbe girişimine ilişkin başlatılan yargılama sürecine de değinen Bahçeli, "249 şehidimizin, 2 bini aşkın gazimizin katliamına vesile olan davranışların mahkemeleri fazla uzatılmamalıdır. Bomba atan belli, atıldığı yer belli, şehidimiz belli, hala mahkemede bu sürüncemede bırakılıyor. Bu mutlaka sonlandırılmalıdır. Terör ile mücadelemiz de aynı şekilde sürdürülmelidir. 2017 yılının son 6 ay içerisinde Türkiye'de FETÖ ve PKK terörünün kökü kazınmalıdır. Türkiye'yi içten ve dıştan tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu.Bahçeli, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şuan adalet için yürüyor. Yürüyüş sırasında bazı kavramlar kullanıyor. Bu kavramların açıklığa kavuşması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan neyi anlıyor, 18 Temmuz'dan neyi kast ediyor? İkisi arasındaki 3 günlük fark ne anlama geliyor, böyle bir kanaat değişikliği nereden kaynaklanıyor bunların kamuoyu ile paylaşılması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına bakılırsa 18 Temmuz'da bir sessiz devrim var. Ama milletin 249 şehidiyle Türkiye'nin birliğini, dirliğini, devletini koruyan bir mücadelesi olarak da 15 Temmuz ihanet darbesinin olduğun gün var. Kemal Kılıçdaroğlu bunlardan hangisini tercih ediyor? Tercih sebeplerini açıklasın. Yürürken düşünmesini tavsiye ederim" eleştirisinde bulundu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş esnasında yaptığı "Bozkurt" işaretini değerlendiren Bahçeli, "Bozkurt işareti samimiyse başımın üzerinde yeri var. Yok, ülkücü camiayı kandıracağını zannediyorsa kendi kanıyor farkında değil" dedi.