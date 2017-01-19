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19 Ocak 2017 Perşembe 19:36

Bahçeli “Karanlıkta göz kırptılarsa bilemeyiz”

  Bahçeli, TBMM'de anayasa değişikliği ikinci tur oylamasına geçilmeden önce kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın “MHP’li bakan atanabilir” açıklamasına yönelik sorular üzerine şunları söyledi:

Bahçeli 'Karanlıkta göz kırptılarsa bilemeyiz”
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Bahçeli “Karanlıkta göz kırptılarsa bilemeyiz”

  
   Bahçeli, TBMM'de anayasa değişikliği ikinci tur oylamasına geçilmeden önce kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın “MHP’li bakan atanabilir” açıklamasına yönelik sorular üzerine şunları söyledi:
   ”MHP’li bakan atanabilir” açıklamasına “Başbakan'ın gelecekle ilgili değerlendirmesine şu aşamada cevap verebilecek durumda değiliz. Anayasa değişikliği görüşülürken hiçbir zaman gelecekle ilgili görüşler ileri sürülmemiştir Zannederim karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok. Bahse konu tarih 2019, Kim öle kim kala belli olmaz”  
 Zannederim karanlıkta göz kırpmışlar bizim haberimiz yok. Eğer kastettikleri AKP içerisindeki MHP kökenli arkadaşlarımız ise o AKP'nin kendi meselesidir. O şahsiyetleri değerlendirme gibi bir ihtiyaç hissediyorlarsa o AKP'nin bileceği konudur.Pazarlık anlamı taşıyabilecek, anayasa değişikliğini gölgeleyebilecek herhangi bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Bugün ya da yarın fark etmez. Bahse konu 2019 ise üç sene var. Kim öle kim kala belli olmaz” dedi.
   MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli referanduma gidilmesi durumunda “evet” kampanyası yürüteceklerini belirterek sözlerini söyle sürdürdü.”
”CHP sözcüleri açık oyla ilgili tartışma yapıyor. Bütün tercihlerin netleştiği dönemde gizli oylamayı nerede yaparsanız yapın, karanlık bir hücrede de yapsanız o bir anlamda açık oylama demektir. Devekuşu gibi kafamızı kuma gömmenin bir anlamı yok. Ben gidiyorum kabine girip, perdeyi çekip oyu kullanıyorum. Benim oyum ‘evet’ bunu ister herkes görsün ister görmesin. Bunun açığı kapalısı yok.”
 
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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