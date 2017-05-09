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Politika:
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09 Mayıs 2017 Salı 17:45

Bahçeli Kavurmacı'nın tahliyesini böyle yorumladı

Devlet Bahçeli; Böyle bir hastalığı da bugüne kadar herhangi bir kesim tarafından duyulmamıştır. Eğer böyle bir muvazaa varsa bu çok ayıp olur.

Bahçeli Kavurmacı'nın tahliyesini böyle yorumladı
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Bahçeli Kavurmacı'nın tahliyesini böyle yorumladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin, Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları nedeniyle, FETÖ'den yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine yönelik sorusunu yanıtladı.

"BÖYLE BİR HASTALIĞI BUGÜNE KADAR DUYULMAMIŞTIR"

Bahçeli, şüpheli kim olursa olsun, soruşturma nereye kadar uzanırsa uzansın, kimin yakını ya da kimin akrabası olduğuna bakılmaksızın soruşturmaların yürütülmesi, kimseye herhangi bir ayrıcalık tanınmaması gerektiğininin altını çizdi. Bahçeli, "Ancak, Türkiye'de tıbba güvenmek lazım. Değerli tıp insanları ölümcül bir hastalığın olduğu teşhisiyle karar verip uygulamasını isterse mahkemenin de vereceği karara saygı duymak gerekir. Ama böyle bir hastalığı da bugüne kadar herhangi bir kesim tarafından duyulmamıştır. Eğer böyle bir muvazaa varsa bu çok ayıp olur. 113 bin insanımızın istismarını bir kişiyle başka türlü alanlara çekmek de doğru olmaz. Ben şahsen doğru bulmuyorum." dedi.

ERGENEKON ÖRNEĞİ

Bahçeli, Ergenekon davaları sırasında çok büyük hastalığı bulunan bir kişinin cezaevinden çıktıktan hemen sonra hayatını kaybetmesinin düşündürücü bir örnek olarak karşılarında durması gerektiğini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU: 'NİÇİN TAHLİYE EDİLDİ' DEMİYORUM

Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu "Hapiste olan kişinin sağlık sorunları varsa kimliğine bakılmaksızın tahliye edilmesi gerekiyorsa tahliye edilmesi lazım. Yargı karar verecek. Siyasi kimliğine bakılıp karar verirse o hakim hakim değildir. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir yakını. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Hasta diye doktordan rapor ile tahliye edildi. 'Niçin tahliye edildi' demiyorum. Aynı pozisyonda olanlar neden tahliye edilmiyor?" dedi.
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Anahtar Kelimeler
MHPDevlet BahçeliÖmer Faruk Kavurmacı
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