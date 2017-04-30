Bahçeli'nin görevden aldığı başkanlar seçimi kazanarak geri dönüyor

Bahçeli'nin görevden aldığı başkan, seçimle yeniden geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin hışmına uğrayan teşkilatlarda, yenilenen seçimlerde Bahçeli'ye tepki doruğa ulaştı. Bahçeli ve ekibinin görevden aldığı Bozüyük eski ilçe başkanıyeniden başkan seçildi.Bozüyük MHP ilçe teşkilatı olağan kongresinde Genel Merkez tarafından görevden alınanile yerine atanan Ramazan Ayva, ilçe başkanlığı için yarıştı. Kıran kırana geçen seçim sonrasında seçimin galibi Genel Merkez politikalarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yaklaşık 3 ay önce görevden alınan Yılmaz Çevik oldu.Yılmaz Çevik seçime yeşil liste, Ramazan Ayva ise beyaz liste ile katıldı. Bazı parti üyeleri kendilerinin delege listelerinden çıkarıldıklarını öne sürerek mevcut yönetimi eleştirdi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşturularak gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Ardından adayların konuşmalarına devamında ise seçimlere geçildi. Saat 17.00'ye kadar delegelerin oy verme işlemi devam etti.Oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımına geçildi. Seçim sonrasında 191 delegenin oy kullandığı seçimlerdealdı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Yılmaz Çevik'in ekibi tarafından büyük sevinç yaşandı.Yılmaz Çevik'in yönetim kurulu listesindeyer aldı.