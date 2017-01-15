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15 Ocak 2017 Pazar 21:43

Bahçeli'nin yeni kimliğini Başbakan Binali Yıldırım verdi

Yeni dijital kimlik kartlarının dağıtımı son hızla devam ederken Başbakan Binali Yıldırım bir sürpriz yaparak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dijital kimliğini verdi.

Bahçeli'nin yeni kimliğini Başbakan Binali Yıldırım verdi
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Bahçeli'nin yeni kimliğini Başbakan Binali Yıldırım verdi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yeni kimlik kartlarının dağıtımı devam ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli, yeni kimliğini Başbakan Binali Yıldırım'dan aldı. Yıldırım,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dağıtımına başlanan yeni dijital kimliğini verdi

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 17'nci maddesinin oylamasının ardından birlikte TBMM lokantasına geçti.

Yıldırım, Genel Kurul salonunun muhalefet kulisi tarafından çıkarak Bahçeli'nin yanına geçti ve bir süre ayaküstü sohbet etti. Bahçeli ile TBMM lokantasına kadar yürüyen Yıldırım, bu sırada Bahçeli'ye yeni dijital kimliğini verdi.

Bu arada TBMM lokantasında, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu seçim bölgesi Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerini ikram etti.

Başbakan Yıldırım, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve çok sayıda AK Parti milletvekilleriyle beraber yemek yedi.

Yemeğin ardından Yıldırım, iktidar kulisine geçerek, AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti.
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