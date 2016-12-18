Bahçeli partili gençleri uyardı; İçimiz yansa da oyuna gelmeyin

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamaları;

"NE KADAR HAKLI OLSAK DA..."

"OYUNA GELMEYİZ, OYUNCULARA KANMAYIZ"

"BİNALARIN KUNDAKLANMASINI DOĞRU VE MAKUL GÖREMEYİZ"

"TÜRK-KÜRT ARASINDA NİFAK SOKARAK..."

"ONURLA İNSAN DÜŞMANI DAĞITIR, DÜŞMANDAN ÖNCE ONURSUZ KAÇAR"

PKK'lı teröristlerin kanlı saldırıları sonrası, örgüte verdiği destek ile bilinen HDP binalarını hedef alan tepkilere, MHP lideri Bahçeli'den sert tepki. MHP Genel Başkanıkonuşmasında "İçimiz yansa da, provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz" şeklinde konuştu.MHP Genel Başkanı Dsosyal medya hesabından terör eylemlerinin yanısıra provokasyonlara dikkat çeken bir açıklama yaptıTerör örgütü PKK'nın hain saldırılarına değinen Bahçeli, provokasyonlara karşı uyarılarda bulundu."Türkiye bir yanda 15 Temmuz ve sonrası şiddeti artan terörle mücadele ederken diğer yanda özlem ve hayallerini diri tutmaya çalışıyor. Terör devasa bir milletin ocağına ateş düşürüyor! Kalkmak, doğrulmak istiyoruz; ne var ki her seferinde yeni bir ateşle yanıyoruz. Son bir hafta içinde önce Beşiktaş, ardından Kayseri derken, 58 şehidimizin acısıyla kavrulduk. Farkında mısınız, sürekli can veriyoruz. Terör örgütleri aralarında kurduğu zalim ittifakla Türkiye’ye meydan okuyor.""FETÖ’nün bıraktığı yerden PKK, PYD ve diğerleri devam ediyor. Milli mukavemetimizi kırmak, milli birliğimizi yıkmak için büyük bir oyun sahneleniyor. Birbirimize düşmemiz planlanıp provoke ediliyor. Şu anda muhtaç olduğumuz şey, merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle söyleyecek olursam; ölçüdür, dengedir, soğukkanlılıktır. Gerisi maceradır. Ne kadar haklı olsak da, ne kadar dayanılmaz saldırılara maruz kalsak da, sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz, dahası oraya buraya savrulmayacağız. Hainler sokakların karışmasını istiyor.""Dağda yapamadıklarını şehirlerde görmeyi umuyor. Oyuna gelemeyiz, oyunculara kanamayız. Bir vatanımız, bir istikbalimiz var. Geçmişte daha korkunç tuzak ve tahrikleri bertaraf etmiş bir milletin henüz yazılmamış destanları var. Çarşı iznine çıkmış savunmasız evlatlarımıza kast etmiş korkak ve alçakların Türkiye’yi karıştırmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Onlar fistan giyip sıkıyı görünce kaçıyorlardı. Onlar insanlık tarihinin yüz karaları, onlar yaratılmışların en aşağısıdır. Ve onlar katildir. Türkiye’nin gündemini katiller belirleyemez.""Hassasiyetlerimizi kaşıyarak ülkemizi iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklemeyi başaramazlar. Devlet güçlüdür, ihanetin hakkından gelecektir. Zira başka çare yoktur. Bize düşen omuz vermek, dua etmek, mücadeleyi kolaylaştırmaktır. İçimiz yansa da, provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz. Hainlerin amacı milli aklı karıştırmak, toplumsal düzeni baltalamak, herkesin kendine göre kurguladığı hak arayışını hızlandırmaktır. Huzursuzluk ve istikrarsızlık kendi içinde yeni cevaplar üretecek, yeni arayışlara kapı açacaktır. Ve bu demokratik sınırlarda olacaktır.""Kürt kökenli kardeşlerim de terörün cereme ve cefasını çekmişlerdir. Bombacı canavarlara en kesif tepkiyi mutlaka göstereceklerdir. Türk-Kürt arasına nifak sokarak kanlı boğuşmaya çekmek hiçbir şerefsizin ulaşamayacağı kör bir gayedir. Millet birliğine sahip çıkacaktır. Terör zulümdür ve zulüm karşısında tarafsız kalmak günaha, dökülen kanlara, ihanete ortak olmaktır. Millet zulme rıza göstermeyecektir. Türk tarihi aynı zamanda kardeşliğin, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın tarihidir. Bu tarihi tersine çevirmek iblis uşaklarına nasip olmayacaktır.""Milletim üzülmesin, hüzünlenmesin, kaygı ve korku taşımasın, karamsarlığa düşmesin. Hiçbir çıldırmış istiklalimizi söndüremeyecektir. Her nefes alışımızda içimiz vatan aşkıyla dolarken, yediği içtiği haram zıkkım olan zillet ve rezaletin kölelerine birlikte engel olacağız. "Bilesiniz ki, Allah bizimledir, çünkü Allah doğrunun, doğru olanın,mazlum gönüllerin yanındadır, yarım kalan ümitlerin yegane yardımcısıdır. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip’in şu sözleri hepimizin rehberidir: “Onurla insan düşmanı dağıtır, düşmandan önce onursuz kaçar.”