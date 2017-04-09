Devlet Bahçeli son mitingini Yenikapı'da yaptı: Suyu bulandırıyorlar

MHP'Lİ MUHALİFLERE YÜKLENDİ

Yenikapı, dünve Başbakan'ı, bugün ise MHP Genel Başkanı'yi ağırladı. Referandum öncesi en önemli mitingini İstanbul'da yapan MHP lideri Devlet Bahçeli "Bunları gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, akılları var almıyor. Nifak dümeni çeviriyorlar. Amaçları tertemiz suyu bulandırmak. Bunlara aldırış etmeden yeminlerimizin gereğini yapıyoruz" dedi" sloganıyla MHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Yenikapı Metro İstasyonu çıkışlarında ve miting alanının girişlerinde, polis ekipleri güvenlik araması yaptı.Miting alanındaki vatandaşlar Türkiye, Azerbaycan, Türkmen ve MHP bayrakları, Osmanlı Sancağı ve "evet" yazılı flamaları, müzikler eşliğinde sallıyor. MHP Kocaeli Teşkilatı tarafından getirilen dev Türk Bayrağı, platform önünde vatandaşlar tarafından dalgalandırılıyor. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıyor. Miting alanının çeşitli yerlerine, Mustafa Kemal Atatürk, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri ile üzerinde "Türkiye'nin bekası için ülkücüler evet diyor" yazılı dev pankart asıldı.Konuşmaların yapılacağı platforma da 100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi. Yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan tribünün arkasında hazırlanan bölüme ise 15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri yazıldı. Vatandaşların etkinliği rahatlıkla takip etmeleri için meydanın farklı yerlerine de ses kuleleri ve ekranlar yerleştirildi.Bu arada, mitingin yapılacağı alan ve çevresinde satılan Bahçelinin portresinin bulunduğu atkı, şapka, maske ve bantlara da katılımcılar ilgi gösteriyor. Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:Bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, akılları var almıyor. Nifak dümeni çeviriyorlar. Amaçları tertemiz suyu bulandırmak. Bunlara aldırış etmeden yeminlerimizin gereğini yapıyoruz.İstanbul’a soruyorum öyle bir cevap veriniz ki sesiniz Bizans’ı zelzele gibi sallayan ecdadımızın duruşu olsun.Evet diyorsunuz zaafa sur çekiyorsunuz. Evet diyorsunuz zayıf düşmüş milli bünyeye şuur katıyorsunuz. Evet demek bir adım önde olmaktır. Evet demek birim, iriyim, diriyim demektir.