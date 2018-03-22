Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117110
ALTIN
168.129
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5470
EURO
4.8403
Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş
Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor
A Milli Futbol Takımı, İrlanda...
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek

Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, "Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, "Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum." ifadesini kullandı.

22 Mart 2018 Perşembe 22:34
Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, "Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, mübarek Regaip Kandili'nin idrak edildiği bu gecenin öncelikle güzelliklere vesile olmasını, manevi toparlanma ihtiyacının güçlenmesine tümüyle ortam açmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ve murat ettiğini belirtti.

Regaip Kandili'nin pek çok ihsanın müjdesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu gecenin manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağı olduğunu ifade etti.

Kandil münasebetiyle af ve merhamet kapılarının ardına kadar açılacağına inandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Duanın gücüyle günahkarlara aşılmaz duvar ören ihlaslı yürekler, iman ve irfanının hikmetiyle kötülükleri def eden tertemiz kalpler, istikbalimizin güvenceleri, varlığımızın manevi güvenliğidirler. Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ini içtenlikle ve samimiyetle kutluyor, semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inanıyorum.

Niyazım odur ki, Kandilimiz mübarek, geleceğimiz aydınlık, bin yıllık kardeşliğimiz daim, milli birliğimiz, kadim beraberliğimiz, tarihi bağımsızlığımız sonsuza kadar var olsun diyor, bütün kardeşlerimi, bütün vatandaşlarımı hasretle selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Muhabir: Esin Işık

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır
Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır
Başbakan Yardımcısı Işık: İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek
Başbakan Yardımcısı Işık: İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek
Sağlık Bakanlığı 70 bin personel için düğmeye bastı
Sağlık Bakanlığı 70 bin personel için düğmeye bastı
"FETÖ'nün bütün kodları deşifre edilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüştü
Hurda araç teşviği 10 bin TL oldu, Elektrikli araçlara da MTV geliyor
Hurda araç teşviği 10 bin TL oldu, Elektrikli araçlara da MTV geliyor
Yıldırım: Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz
Yıldırım: Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim