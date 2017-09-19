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Bakanlardan gazilere ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Milli Savunma Bakanı Canikli ve Sağlık Bakanı Demircan, Gaziler Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Bakanlardan gazilere ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Milli Savunma Bakanı Canikli ve Sağlık Bakanı Demircan, Gaziler Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören gazileri ziyaret etti.

19 Eylül 2017 Salı 20:51
Bakanlardan gazilere ziyaret

ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziler Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Bakanlar, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programın ardından aynı hastanede tedavi gören gazilere ziyarette bulundu.

Ziyarette, piyade uzman çavuşlar Uğur Coşkun, Zeki Aksoy ve Süleyman Çelik, Özel Harekat polisi İbrahim Arslanoğlu ile güvenlik korucusu İhsan Bayar ile sohbet eden bakanlar, gazilerin sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, ziyaretin ardından Gazi Jandarma Er Yunus Kara ile bir süre sohbet etti. Bakan Canikli, Şanlıurfalı gazinin, Bozova ilçesine bağlı Kaçarsaluca köyü yolunun düzeltilmesine ilişkin talebi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'yı telefonla aradı. Bakan Fakıbaba, sorunun çözüleceğini söyledi.

Muhabir: Sinan Uslu-Yeşim Sert Karaaslan

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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaGıdaMilli Savunma Bakanı Nurettin CanikliPolitikaSağlık Bakanı Ahmet DemircanTarım Ve Hayvancılık Bakanı Ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba
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