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20 Mart 2017 Pazartesi 13:53

Başbakan'ın davetinde gözler o isimleri aradı

Başbakan Binali Yıldırım'ın, kuruluşundan bugüne AKP hükümetlerinde görev yapan bakanlarla parti genel merkezinde bir araya geldi.

Başbakan'ın davetinde gözler o isimleri aradı
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Başbakan'ın davetinde gözler o isimleri aradı
 
  Başbakan Binali Yıldırım'ın, kuruluşundan bugüne AKP hükümetlerinde görev yapan bakanlarla parti genel merkezinde bir araya geldi. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun, anayasa ve sistem değişikliğinin görüşüleceği kahvaltı buluşmasına davetli olmalarına rağmen katılmamaları ise dikkat çekti.
     AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından davetliler telefonla aranarak davet edildi. Davet edilen isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı. Anayasa ve sistem değikliğiyle halk oylamasına ilişkin çalışmaların istişare edildiği toplantıya Davutoğlu ile Gül katılmadı. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, AKP’nin 25 Şubat’taki ‘yeni anayasa toplantısına’ da yurt dışında oldukları için katılamamışlardı.
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Anahtar Kelimeler
Ahmet DavutoğluAbdullah GülBaşbakan Binali Yıldırım
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