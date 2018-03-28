Başbakan Yardımcısı Akdağ: Sınır güvenliği için gereğini yerine getirmeliyiz

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) alınan kararlara ilişkin bir soru üzerine Akdağ, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye verdiği sözler var. Yöneticiler değişebilir ama devletlerde, hükümetlerde aslolan devamlılıktır. Bir yönetici değişti diye kararlar değişmez." dedi.

"MGK bildirisi kararlılığı ortaya koyuyor"

ABD'nin bölge ile ilgili verdiği sözlerin arkasında durması gerektiğine işaret eden Akdağ, şunları söyledi:

"Sınırlarımızın güvenliğini korumak için gereğini yerine getirmek durumundayız. Bunun başka türlüsü düşünülemez. Bu MGK bildirisi de bu kararlılığı ortaya koyuyor. Münbiç'ten bu terörist unsurlar temizlenmelidir. Bunu Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde yapabilir, onlar orayı boşaltırlar, temizlerler. Aksi takdirde elbette gereği yerine getirilecektir."

Akdağ, Menbiç'teki terör unsurlarının diplomatik yollarla temizlenmesinin ABD'nin tavrına bağlı olacağını ifade ederek, bu konunun masada çözülmesinin en doğru olacağını vurguladı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de kontrolün sağlandığına işaret eden Akdağ, Türkiye'nin sınırlarını muhafaza etmek ve oradan gelebilecek bütün unsurlara karşı kendisini korumak durumunda olduğunu, bundan da asla geri durmayacağını söyledi. Bunun Fırat Kalkanı'nın yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de görüldüğüne dikkati çeken Akdağ, burada Türkiye'nin diplomatik açıdan başarısının ve gücünün herkese gösterildiğine işaret etti."

Akdağ, "İhtiyaç duyulduğunda silahlı kuvvetlerimizin operasyonel kabiliyetlerinin ne manaya geldiği çok iyi görülmüş oldu. NATO'da da bu meseleler görüşülüyor. Genellikle NATO ülkeleri bu konuda Türkiye'nin haklılığını ortaya koyuyorlar. Kim bunun aksini iddia edebilir? Bütün dünya bugün, PYD/ YPG'nin PKK ile bir madalyonun iki yüzü olduğunu artık biliyor. Biz bu unsurlara asla müsamaha edemeyiz. Yeri geldiğinde müdahale etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Afrin'deki yol haritası

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Afrin'in terör unsurlarından arındırılmasından sonra bölgede yol haritasının ne olacağı konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"AFAD, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı ile birlikte burada insani yardımları koordine ediyor. Şu anda Afrin'de yüzün üzerinde noktada bu şekilde insani yardım yaptığımız merkezleri oluşturmuş durumdayız. Dünya tarihi, aslında çok istisnai bir örnekle şu anda karşı karşıya. Fırat Kalkanı'nda da bunu gösterdik. Bugün Afrin'de de bunu gösteriyoruz. Bir silahlı güç, Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu, Özgür Suriye Ordusu ile beraber, terörist varlığı bir bölgeden çıkarıyor. Onun hemen peşine bir taraftan siviller korunuyor. Orayı yeniden inşa etmek için hummalı bir faaliyet başlıyor; sağlık, eğitim, elektrik, su, hepsinin üzerinde çalışılıyor."

Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin paketle vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar konusuna da değinen Akdağ, "Biz bu gereksiz, bürokratik süreçleri yok ediyoruz, ortadan kaldırıyoruz. Daha devamı da gelecek inşallah. Bunlar reformumuzun ilk bölümüydü. Bu senenin içinde gelecek seneye de bir kısmı intikal edecek şekilde işleri kolaylaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cinsel istismar düzenlemesi

Akdağ, cinsel istismar düzenlemesi konusunda muhalefetle yüzde 90 mutabık olduklarını dile getirdi.

Bu konuda 2017- 2018 yılını içeren bir eylem planı hazırladıklarını anımsatan Akdağ, "Bütün eylem planı üzerinde hem CHP hem MHP ile büyük ölçüde mutabık kaldığımızı düşünüyorum. Neden düşünüyorum dedim? Aşağı yukarı 10-15 maddelik bir kanun tasarımız olacak. Taslağı şu anda hazır. Bunu Meclise götürürken de gruplarla bir kere daha görüşeceğiz. Ben umut ediyorum ki bütün toplumun bu kadar hassas olduğu, herkesin aşağı yukarı aynı düşündüğü bir konuda Meclisten bunu oy birliğiyle, el birliğiyle çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Son taslakta cezaların "kademelendirilmiş" bir şekilde olup olmadığına ilişkin de Akdağ, "Zaten cezalar kademelendirilmiş şekilde. 12 yaşın altı, 12-15 yaş arası, 15-18 yaş arası diye şu andaki ceza hukukumuzda bu kademelendirmeler var. Biz özellikle 12 yaş altındaki tecavüzlerde cezayı çok ağırlaştırıyoruz. Öbürlerinde de cezalar ağır ama burada çok daha ağırlaştırıcı hükümler getiriyoruz. Bir de eğer şiddet varsa, eğer bir yakınlık, yani suçu ağırlaştıracak bir husus varsa müebbet hapse varacak şekilde cezaları ağırlaştırıyoruz. Bir çocuğa tecavüz etmenin, hele hele onun canına kastetmenin cezası Türk hukukundaki en ağır ceza haline geliyor." bilgisini verdi.

Akdağ, kimyasal hadımla ilgili bir soru üzerine, buna "Cinsel isteğin baskılanması" dediklerini belirterek, burada da taslağa yargılamayı yapan hakim heyetinin, gerekli gördüğü takdirde, uzman görüşünü alarak cinsel isteğin baskılanması kararını alabileceğini bildirdi.

Bunu belli bir süreyle uygularken, kişinin takip edileceğine de dikkati çeken Akdağ, cinsel isteğin baskılanmasını bir ceza olarak getirmediklerini, bazı suçlarda suçun tekrarlama eğilimini azaltmak için getirdiklerini ifade etti.

Buna pedofili hastalarını örnek veren Akdağ, burada psikolojik rehabilitasyonla beraber, hakim heyetinin bu tedbire karar verebileceğini ifade etti.

Akdağ, çocuk izlem merkezlerinde psikolog eşliğinde, savcı ve avukatlar görülmeden ifadesi alınan çocukların mahkemeye ve karakola asla götürülmediklerini kaydetti.

Medyanın da bu tür durumlarda çocuğun kimliğinin deşifre olmaması için gereken özeni göstermesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Bunlar için kurallar getiriyoruz. Ama kurallardan önemli olanı medyamızın otokontrol yapması." dedi.

Basın kuruluşlarının editör, haber müdürleri ve muhabirleriyle bir araya geleceklerini dile getiren Akdağ, ortak eğitimler de düzenleyeceklerini belirtti.

"Cezaları çok ağırlaştırıyoruz"

"İyi hal indirimi"ne ilişkin bir soru üzerine ise Akdağ, şunları kaydetti:

"Ceza kanunumuzda takdir indirimi denilen bir husus var. Bu verilen cezanın 6'da bir indirilmesini sağlıyor. Buna bir madde getiriyoruz. Diyoruz ki, ilgili mahkeme bir takdir indirimi yapmışsa mutlaka bunu gerekçesiyle yazmak durumundadır. Kaldırılmayacak, ama cezaları çok ağırlaştırıyoruz. Somut olaylardan gittimizde şunları gördük. Diyelim ki bir kişi bir suç işliyor, kimsenin haberi yok. Bir süre sonra vicdani bir sorumluluk olarak bunu haber veriyor. Çok ağır bir ceza alacağı halde buralarda takdirin söz konusu olması mümkün. Yoksa elbette hepimiz gerekçesiz bir biçimde takdirin uygulanmasına kesinlikle karşıyız. Bunun önüne geçecek biçimde de ceza kanuna bir madde koyuyoruz."

Akdağ, düzenlemenin nisan ayı içerisinde Meclise gönderileceğini de belirterek, çocukların üstün yararı için ellerinden gelenin en fazlasını yapacaklarını belirtti.

Muhabir: Duygu Yener, Yıldız Nevin Gündoğmuş