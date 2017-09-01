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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye yardımlarıyla dünyanın en cömert ülkesi oldu

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye, gerçekten son 3 yılda dünya devletleri arasında yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. Bu, üç yıl üst üste böyle sürmüştür." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye yardımlarıyla dünyanın en cömert ülkesi oldu

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye, gerçekten son 3 yılda dünya devletleri arasında yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. Bu, üç yıl üst üste böyle sürmüştür." dedi.

01 Eylül 2017 Cuma 16:48
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye yardımlarıyla dünyanın en cömert ülkesi oldu

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye, gerçekten son 3 yılda dünya devletleri arasında yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. Bu, üç yıl üst üste böyle sürmüştür. Halbuki baktığımız zaman Türkiye bugün 17. büyük ekonomi ama dünyanın diğer büyük ekonomilerinin gerekli gayreti göstermediklerini, maalesef bencil davrandıklarını görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Valiliğinin Atatürk Caddesi'ndeki tarihi binasında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bayramlarda küskünlüklerin son bulması, kardeşlik hukukunun tesis edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bayramlarda mahzun gönüllere de ulaşılması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Nerede, kendisine el uzatılması gereken, ihtiyaç sahibi kim varsa ulaşıp neşemizi sevincimizi paylaşacağız. Kurban Bayramı tüm İslam alemine hayırlı olsun." diye konuştu.

"Milletimize teşekkür ediyorum"

AK Parti iktidarları olarak her zaman mazlumların yanında olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "O insanlara omuz vermeye, bunu yaparken de dini, etnik, mezhebi herhangi bir fark gözetmeksizin, insanlığın yaşadığı acıyı bertaraf etmek, insanlığın değerlerini yüceltmek için Türkiye olarak hep adım attık, bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, kimin ihtiyacı varsa ona ulaşmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, gerçekten son 3 yılda dünya devletleri arasında yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. Bu, üç yıl üst üste böyle sürmüştür. Halbuki baktığımız zaman Türkiye bugün 17. büyük ekonomi ama dünyanın diğer büyük ekonomilerinin gerekli gayreti göstermediklerini, maalesef bencil davrandıklarını görüyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ama gönül ister ki ekonomik anlamda büyük potansiyeli olan devletler de bu manada bir el atsınlar, rol alsınlar, çaba sarf etsinler. Bunu ne yazık ki göremiyoruz. Dolayısıyla milletimize, mağdurlara, mazlumlara destek çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Her zaman için adaleti haykıracağız"

Uluslararası platformların esas itibarıyla kuruluş amacının, dünyayı daha güzel, daha yaşanabilir kılmak, dayanışmayı ortaya çıkarmak ve daha müreffeh bir toplum ortaya koymak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef özellikle Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün Filistin'de, son olarak Myanmar'da yaşanan hadiseler karşısında sessiz kalmayı tercih etmiştir. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslüman liderlerle yaptığı görüşmeler sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ufak da olsa hareketlilik içine girdiğini görüyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Ama yeter mi? Elbette yetmez. Birleşmiş Milletler kuruluş amaçlarına uygun olarak nerede bir mesele, sorun, huzursuzluk, kanayan yara varsa orada sorunun köküne inmek suretiyle onu tamamen ortadan kaldırması, barışı ve huzuru kalıcı hale getirmesi gerekiyor. Bizim gayretimiz bu yöndedir. Biz her zaman Hakk'ı tutup kaldıracağız. Her zaman için adaleti haykıracağız. Bizim yegane misyonumuz budur."

Muhabir: Sinan Balcıkoca

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Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluBayramlaşma ProgramıKurban BayramıTürkiye
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