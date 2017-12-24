Başbakan Yıldırım: 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek

KİLİS
Başbakan Yıldırım, ''2018'de toplam 110 bin personel alınacak. 36 bin sağlık personeli, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen alacağız'' dedi.
2018'da kamuya yapılacak alımların rakamlarını açıklayan Başbakan Yıldırım, "Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığı'nda da çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 5000 kadro vereceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen ay yurt sayısını arttırıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018'de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız. Bütün Kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek " dedi.