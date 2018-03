Başbakan Yıldırım: 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında konuştu.

Başbakan Yıldırım, 21 Mart'ın Ormancılık Günü, 22 Mart'ın Dünya Su Günü, 23 Mart'ın ise Dünya Meteoroloji Günü olduğunu ifade ederek "Her 3 gün de Veysel Hoca'ya ait. Dolayısıyla 3 gün Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyetleriyle ilgili kutlamaları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bugün iki önemli gün daha olduğunu, bunlardan birisinin down sendromluların günü olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu bir eksiklik değil, bir fazlalık. Onların kromozomları diğer insanlardan bir tane daha fazla. Onun için toplumda bunu, down sendromunu bir eksiklik gibi görmek bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Çok da sevimliler bütün down sendromluların gününü de bu vesileyle tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Bahar mevsimi, bolluk, bereketi, toprağın dirilişini müjdeleyen nevruzu da milletçe el ele, gönül gönüle kutlamanın heyecanının yaşandığını belirten Yıldırım, bugünün bütün insanlığa huzur ve bereket getirmesini temennisinde bulundu.

Yıldırım, ağaç, orman ve suya, bütün yaratılmışlara karşı özel bir bakış açısı olan bir medeniyetin evlatları olduklarına işaret ederek "Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Yaratılmışı severiz, Yaradan'dan ötürü.' Bizler canlı, cansız bütün mahlukatın hakkını, hukukunu gözetmekle kendimizi addediyoruz." dedi.

"4 milyar 39 milyon fidan toprakla buluştu"

Yıldırım, son 16 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2008-2012 yıllarında milli ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu seferberliği büyük bir başarıyla tamamladık. Ağaçlandırmada yüzümü güldürecek bir sonuç ortaya çıktı. 'Daha Yeşil Bir'yi Birlikte İnşa Edelim' kampanyasını bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bugün itibarıyla bu kampanyayı başlatmış olacağız. Ülkemiz, insanımız, ormanlarımız için, daha güzel bir gelecek için hayırlı uğurlu olsun. Bu kampanya vesilesiyle Türkiye'de her haneye, her hanenin reisine bir mektup göndereceğiz. Türkiye'de 23 bin hane var. Her bir haneye mektup, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla gidecek, bu kampanyanın başladığı bildirilecek. Bununla ilgili vatandaşlarımıza bütün detaylar aktarılacak.

16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın. Ben şahidim, yolların üzerinde bütün bölünmüş yolların üzerinde biz Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla o zaman protokol yaptık. Hep refüjlere, yol kenarlarına yetişkin ağaçlar diktik. Bunların birçoğu büyüdü ve yolları çok daha da güze hale getirdiler."

Bugün Türkiye'nin yüzde 29'unun ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bunu 2023 sonuna kadar yüzde 30'a çıkaracaklarını bildirdi. 1992-2002 yıllarında yılda ortalama 75 milyon fidan üretildiğini hatırlatan Yıldırım, 2017'de üretilen fidan miktarının 322 milyona çıktığını kaydetti.

"Cebelitarık'tan Hazar Denizi'ne kadar"

Yıldırım, 23 Mart Meteoroloji Günü dolayısıyla son 15 yılda bu konuda gerçekleştirilen faaliyetlere de değinerek, "Hava tahmini oranında yüzde 90'ların üzerine çıktık. Meteorolojik gözlem sistemimiz yani nokta sayımız bin 840'a yükseldi. Aşağı yukarı, bölgede Türkiye bu alanda lider konuma geldi." ifadesini kullandı.

Zirai don ikazı konusunda Avrupa'ya hizmet verir hale gelindiğini vurgulayan Yıldırım, "Eskiden denizcilerimiz denizdeki hava tahminlerini başka kaynaklardan öğrenirdi, şimdi Cebelitarık'tan Hazar Denizi'ne kadar bütün denizlerdeki anlık hava tahminleri, deniz durumları Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından veriliyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 2002'de bir meteorolojik radara sahipken bugün bu sayının 18'e çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza daha güvenilir, daha sıklıkla hava raporu vermek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu program vesilesi ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü ve Nevruz Bayramınızı tebrik ediyorum. Mübarek üç ayların ülkemize, insanımıza, İslam dünyasına barış, huzur ve güzellikler getirmesini diliyorum."

Muhabir: Duygu Yener, Ayşe Şensoy Boztepe