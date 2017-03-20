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Politika:
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20 Mart 2017 Pazartesi 09:36

Başbakan Yıldırım'a kuzu hediye ettiler

Başbakan Binali Yıldırım referandum gezileri kapsamında dün memleketi Erzincan'a gitti.

Başbakan Yıldırım'a kuzu hediye ettiler
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Başbakan Yıldırım'a kuzu hediye ettiler
   Başbakan Binali Yıldırım referandum gezileri kapsamında dün memleketi Erzincan'a gitti.Erzincan'da doğup büyüdüğü köyde yürüyüş sırasında iki tane kuzu gören ve bunları alıp seven Başbakan Binali Yıldırım'a köyller kuzuları hediye ettiler.Hediye edilen kuzuları yanına alıp uçakla Ankara'ya getiren Başbakan Binali Yıldırım seyahati boyunca kuzularla kendisi bizzat ilgilendi.

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