Başbakan Yıldırım: Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz

KONYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile Kayacık Lojistik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Konuşmasına,16 Nisan referandumundaki desteklerinden ötürü Konyalılara teşekkür ederek başlayan Yıldırım, Konyalıların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" dediğini ve milli iradenin yanında durduğunu söyledi.

"İşsizlik düşmeye devam ediyor. Daha da düşecek"

Vatandaşlara bu yılın büyüme yılı olacağı ve büyümede yeni bir rekora imza atılacak bir yıl olacağı sözünü verdiklerini anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon düşüyor. Tek haneli enflasyona doğru gidiyoruz. İşsizlik düşmeye devam ediyor, daha da düşecek. O da yakın zaman tek haneli olacak inşallah. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor."

"Türkiye hedeflerine daha kararlı bir şekilde yürüyecek"

Yıldırım, hizmete açtıkları üniversiteler, barajlar, şehir hastaneleri, spor tesislerinin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'yi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını hazırlarken 16 Nisan referandumunda Konya rekor düzeyde 'evet' dedi. 16 Nisan'da millet hizmete 'evet' dedi. Türkiye'nin geleceğine 'evet' dedi. Türkiye, milletimiz, Konya dedi ki 'Bir daha vesayete, darbeye, ekonomik krizlere geçit yok'. 16 Nisan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşallah Türkiye geleceğe koşar adımlarla ilerleyecek."

"Bu yürüyüş gaflet yürüyüşü olmuştur"

Konya'nın "Ali Cengiz oyunları"na pabuç bırakmayacağına vurgu yapan Başbakan Yıldırım, "Bunlar iflah olmaz. Bu muhalefet cephesi baktı ki işler istedikleri gibi gitmiyor, ne yaptı 'bir adelet yürüyüşü yapayım' dedi. İyi güzel de adalet yürüyüşü yaparken, sağ kolunda PKK bölücülerini destekleyen partinin temsilcileri, sol kolunda 15 Temmuz alçak FETÖ darbecilerinin temsilcileri kolkola yürüdüler. Bu yürüyüş, adelet yürüyüşü değil, bir gaflet yürüyüşü olmuştur. Eğer yürümek istiyorsan, milletle beraber yürüyeceksin. Milletin yürüdüğü istikamette yürüyeceksin." diye konuştu.

"Birlikte hareket edin"

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini yapanlardan hesap sormak için ne gerekiyorsa yapılacağını vurgulayarak, "Kandil'deki PKK yöneticileri diyor ki 'Aman CHP ile HDP, FETÖ bir araya gelin 2019'da birlikte hareket edin, AK Parti bu seçimleri kazanmasın.' Şimdi bir yeni ortaklık arayışı içine girdiler. Bugüne kadar, bu ülke, bu millet darbecilere bölücelere bu milletin kardeşliğini bozanlara tokat gibi cevapları seçimlerde verdi, bir daha da verir, ondan sonra da verir ebediyen de verir." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'yle uğraşmasalar, işleri rast gitmeyenler var"

Başbakan Yıldırım, "Bir de bugünlerde Türkiye'yle uğraşmasalar, işleri rast gitmeyenler var. Almanya bugün seçimlere hazırlanıyor ya, işi gücü Türkiye. Yatıyorlar kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmazsa işleri rast gitmiyor." dedi.

"Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir"

Türkiye, Avrupa Birliği özelinde üzerine düşeni yaparken, aynı özeni ve nezaketi AB'den görmediğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Buradan dostlarımıza bir tavsiyem var; Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir. Lütfen Türkiye'yi iç siyasetinize, seçimlerinize malzeme yapmayın. Bir aylık bir süre için uzun yıllara dayanan dostluk bağlarımızı zedelemeyin. Almanya'da yaşayan ve bu seçimlerde oy kullanacak soydaşlarımızın, kardeşlerimizin bu hususu dikkate alması, Türkiye-Almanya dostluğunu göz önüne alarak karar vermesini temenni ediyorum."

"Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz"

Konya Çevre Yolu inşaatının da tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, yarının bugünden daha güzel ve aydınlık olacağını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her şey daha güzel olacak hiç merak etmeyin. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz devam etsin. Yeter ki ülkemize, milletimize, birliğimize musallat olan bölücü terör örgütleri PKK, FETÖ örgütü bir an önce milletimizin başının belası olmaktan çıksın. Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz. "