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Politika:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:08

Başbakan Yıldırım'dan Atatürk'e hakaret tepkisi

 Başbakan Binali Yıldırım, Londra’ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan Atatürk'e hakaret tepkisi
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Başbakan Yıldırım'dan Atatürk'e hakaret tepkisi
   Başbakan Binali Yıldırım, Londra’ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, Tv Net'de   Atatürk’e yapılan hakaretlerle ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım, TV Net’teki skandala ilişkin, “Atatürk’e hakaret edilmesini ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum. Hukuken yapılması gerekenler ne varsa bunlar yapılacaktır” dedi.
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