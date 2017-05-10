Başbakan Binali Yıldırım, Londra’ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, Tv Net'de Atatürk’e yapılan hakaretlerle ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım, TV Net’teki skandala ilişkin, “Atatürk’e hakaret edilmesini ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum. Hukuken yapılması gerekenler ne varsa bunlar yapılacaktır” dedi.
Başbakan Yıldırım'dan Atatürk'e hakaret tepkisi
Başbakan Binali Yıldırım, Londra’ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra’ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, Tv Net'de Atatürk’e yapılan hakaretlerle ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım, TV Net’teki skandala ilişkin, “Atatürk’e hakaret edilmesini ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum. Hukuken yapılması gerekenler ne varsa bunlar yapılacaktır” dedi.