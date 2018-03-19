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Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı

Başbakan Yıldırım, eski bakanlardan Celal Güzel'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı

Başbakan Yıldırım, eski bakanlardan Celal Güzel'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

19 Mart 2018 Pazartesi 17:19
Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin gelişmesine öncülük eden merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a siyasi mücadelesinde uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Sayın Hasan Celal Güzel, ciddi bir devlet adamı, samimi bir vatanperver ve yüksek insani değerlere sahip bir siyasetçiydi." ifadesini kullandı.

Yıldırım, eski bakanlardan Güzel'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden Güzel’in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Yıldırım, Güzel'in yakın tarihin zor dönemlerinde ülkeye büyük hizmetlerde bulunduğuna dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, Güzel'in demokratik duruşu, bütünleştirici üslubu ve entellektüel birikimiyle milletin gönlünde son derece saygın bir yer edindiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişmesine öncülük eden merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a siyasi mücadelesinde uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Sayın Güzel, ciddi bir devlet adamı, samimi bir vatanperver ve yüksek insani değerlere sahip bir siyasetçiydi. Merhumu ebedi hayata uğurlarken ülkemize kazandırdığı değerlerden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Merhum Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Muhabir: Mümin Altaş

Son Güncelleme: 19.03.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
VefatTürkiyeTaziye MesajıEski Bakan Hasan Celal GüzelBaşbakan Yıldırım
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