Başbakan Yıldırım: FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ bunlar alçak proje terör örgütleridir

BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Bitlislilere ileterek başladı.

Bitlis'in "güçlü Meclis, güçlü hükümet" diyerek milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla cumhurbaşkanı yapacağını belirten Yıldırım, kentin köklü bir geleneğe sahip olduğuna değindi.

İlim irfan yuvası Bitlis'in medreseleri ile ünlü olduğunu anlatan Yıldırım, "Düşünün böyle bir şehirde üniversite 2007'de AK Parti hükümeti zamanında kuruldu. Bu örneği AK Parti'den önce Türkiye'nin halini anlatayım diye söylüyorum. AK Parti öncesi bu ülkeyi yönetenlerin millete hizmet etmek gibi bir niyeti yoktu." diye konuştu.

"Eser bırak memlekete"

Yıldırım, "Millete hizmet götürmek yerine köylerin, beldelerin, şehirlerin isimlerini değiştirdiler. Sen Nurs köyünün ismini değiştirebilirsin ama bu milletin gönlünden Saidi Nursi sevgisini çıkarabilir misin? Nurşin'i Güroymak yaptın da başın göğe mi değdi? Bunlarla uğraşacağına eser bırak memlekete. Adam o dur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Milletin değerleriyle kavga etmek yerine, bu ülkenin aşını, ekmeğini, ekonomisini büyütmek için çalışsaydınız olmaz mıydı? Bitlisliler 'Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz' der. İşte bu zihniyet milletimizi yazın ayransız kışın da yorgansız bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin adaylarının meydanlarda birer ikişer boy gösterdiğini, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının, "Yıkacağız, AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız. AK Parti'nin projelerini iptal edeceğiz. Kanal İstanbul'u, yerli arabayı yapmayacağız, orayı kapatacağız, burayı yıkacağız." dediğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz enkaz ekibi misiniz? Memleketi mi idare edeceksiniz, enkazcılık mı yapacaksınız? Taş üstüne taş koymaktan bahsetmiyorlar da yıkmayı, yok etmeyi bolca söylüyorlar. Bunlar akıllarınca bu ülkenin gelişmesine, büyümesine engel olacaklar. Bu milletin AK Parti'den soğuyacağını zannediyorlar. Bitlisli ve aziz milletimiz buna izin verir mi? Bu yıkım ekibini iş başına getirir mi? Elbette getirmez. Milletimiz 16 yıllık kazanımlarına sahip çıkıyor. 2023 hedeflerinden dönüş yok. İstikrar ve kalkınmaya 'devam' diyor Bitlis. Bitlis, 'hukuk devletinden, demokrasiden dönüş yok' diyor. 'Vesayete darbeye geçit yok' diyor bu meydan."

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Artık dağlarımızda terör esmiyor, artık dağlarımız, yaylalarımız açıldı, orada sürüler otluyor, bayrağımız dalgalanıyor. Şehirlerde de terörün baskısı tamamen bitti." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, daha önceki dönemde darbelerle özgürlüklerin kısıtlandığını, demokrasinin kesintiye uğradığını, son olarak 15 Temmuz'da Türkiye'nin bekasına doğrudan saldırıldığını belirterek, "Bu millet, FETÖ hainlerine geçit vermedi. Bitlis o gece meydanlardaydı, ayyıldızlı bayrağı indirtmedi, ezanları dindirmedi. Hainler amacına ulaşamadı." diye konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır. İpi başkalarının elindedir. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yok. Bunların Kürtlerin dertleriyle dertlendikleri yok. Kürtlerin de Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. Bizim görevimiz de bölücü terör örgütünü bu topraklardan temizlemek, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize zarar vermelerinin önüne geçmek. Gün bugündür Bitlis." ifadesini kullandı.

"Emri Kandil'den aldılar"

Geçmişte HDP'nin, vatandaşlardan, "Türkiye partisi olacağım, bölücülük yapmayacağım, Bitlis için Türkiye'nin kalkınması için çalışacağım." diyerek oy istediğini aktaran Yıldırım, "Destek olanlar oldu gayet tabii ama ne oldu? Oyu, desteği sizden aldılar, emri Kandil'den aldılar. Sizin güveninize layık olamadılar. Çocuklarımızı, evlatlarımızı dağa çıkarmaya devam ettiler." dedi.

Vatandaşların, "Türk, Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganı üzerine Yıldırım, "Kürt, Türk kardeştir, ayrımcılık, bölücülük yapan alçaktır, kalleştir." diye yanıt verdi.

Bölgede emperyalist güçlerin planı olduğunu, "Kürtlerin kanı üzerinden devlet kurmaya çalışıldığını" aktaran Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türklerin de Kürtlerin de Türkmenlerin de Arapların da 81 milyonun devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletidir, bayrağı ayyıldızlı bayraktır. Artık dağlarımızda terör esmiyor, artık dağlarımız, yaylalarımız açıldı, orada sürüler otluyor, bayrağımız dalgalanıyor. Şehirlerde de terörün baskısı tamamen bitti. Rahatça, istediğiniz gibi istediğiniz yere gidebilirsiniz. Hiç kimsenin baskısından korkmayın. Devletiniz sizin yanınızdadır. İradenizi, oyunuzu istediğiniz gibi kullanın. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına 'Ben de varım' deyin."

"Güneş, balçıkla sıvanır mı?"

Cumhurbaşkanı adaylarının sahaya indiğini, birtakım tezviratlarda bulunduklarını kaydeden Yıldırım, "Türkiye 15 yılda nereden nereye geldi, bunu göstermemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ama güneş balçıkla sıvanır mı Bitlis? 16 yıldır AK Parti'nin hizmetleri ortada. 37 milyar liradan devraldığımız tarım gelirlerimizi 4 kat artırdık, 161 milyar liraya çıkardık. Türkiye tarımda Avrupa'nın dördüncüsüydü şimdi birinci oldu. Türkiye'ye de birinci olmak yakışır." diye konuştu.

Zübeyde Hanım İlkokulu'nda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katıldığını hatırlatan Yıldırım, 18 milyona yakın öğrencinin başarılı, dolu dolu bir eğitim yılı geçirdiğini ve güzel bir tatili hak ettiğini belirtti.

Velilere seslenen Yıldırım, "Tatilde aman yavrularımıza 'Karnen niye daha iyi değil' diye sitem etmeyin. Eğer kırık varsa seneye telafi ederler. Çünkü onların bu 3 ayda morallerini çok yüksek tutması lazım. Yeni eğitim-öğretim yılına daha güzel hazırlanmaları lazım. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum, başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yatırımlar

Başbakan Yıldırım, 15 yılda 284 bin yeni derslik, bin 245 yeni hastane, 817 bin yeni konut yaptıklarını, üniversite sayısının 207'ye ulaştığını, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 26 bin kilometrenin üzerine çıktığını, doğalgaz olmayan ilin neredeyse kalmadığını, havalimanı sayısının 26'dan 55'e yükseldiğini anlattı.

Yıldırım, 2002'de bin 911 derslik bulunduğunu, bunun üzerine 2 bin 180 yeni derslik ilave ettiklerini, 2007'de Bitlis Eren Üniversitesi'ni kurduklarını, 10 bine yakın öğrencisi bulunan üniversitenin kapasitesinin daha da artacağını vurguladı.

Bitlis'e 16 yılda 4 bin toplu konut yaparak, hak sahiplerine teslim ettiklerine değinen Başbakan Yıldırım, "Şimdi İmar Barışı Yasası'nı çıkardık. İmara aykırı, imarsız, kat mülkiyeti olmayan, mülkiyet sorunu olan her türlü sorunu, elektriği, suyu olmayan herkese artık bir kolaylık getirdik. Müracaatlar da başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Milletle devleti barıştırdık." dedi.

Yıldırım, Bitlis'e 400 yataklı bir hastane başta olmak üzere 7 hastane, ağız diş sağlığı merkezi, 15 sağlık tesisi yaparak hizmete aldıklarını belirtti.

Bitlis'e havalimanı müjdesi

Bu sırada alandaki vatandaşlardan gelen "Havalimanı istiyoruz." talebine Yıldırım, "Canınız sağ olsun, siz isteyin biz de yapalım. Bitlis ister de 'hayır' denir mi? Denmez." karşılığını verdi.

Bitlis'in gelecekte mutlaka bir havalimanı olacağınının sözünü veren Başbakan Binali Yıldırım, fizibilite ve proje çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Vatandaşlara, AK Parti'nin Bitlis milletvekili adaylarını tanıtarak, "Birbirinden değerli üç adayımızı Meclise gönderecek miyiz? Kendisini PKK'nın esaretinden kurtaramayan HDP'yi sandığa gömecek miyiz?" diye soran ve "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Bu projeleri de onlar takip edecek. Bitlis'in her sorunu bunların birinci görevidir." dedi.