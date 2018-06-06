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Başbakan Yıldırım: Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar terörü yok ettik

Başbakan Yıldırım, "Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar 250 kilometrelik hudut boyunda terörü tamamen yok ettik." dedi.

Başbakan Yıldırım: Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar terörü yok ettik

Başbakan Yıldırım, "Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar 250 kilometrelik hudut boyunda terörü tamamen yok ettik." dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:52
Başbakan Yıldırım: Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar terörü yok ettik

AĞRI (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, partisince Ağrı'da düzenlenen mitingin ardından Doğubayazıt ilçesine geçti.

Arkoz Madencilik tarafından ilçeye kazandırılan çimento fabrikasının açılışına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, tüten her fabrikanın iş, aş ve ülkenin refahına katkı olduğuna dikkati çekti.

İş adamı Emin Uçar'a ilçeye yaptığı yatırımdan dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Emin Bey hem Azerbaycan hem Nahçıvan hem de Türkiye'nin değişik yerlerinde güzel projeler, işler yapıyor. Bu arada kendi memleketini, baba ocağını da unutmadı. Doğubayazıt'a böyle güzel bir tesis kazandırdığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, fabrikanın rekor denecek kadar kısa bir sürede yapıldığını, 500 milyon liraya mal olan fabrikada 600 kişinin doğrudan çalışacağını, dolaylı olarak bin 600 kişinin fabrikadan ekmek yiyeceğini bildirdi.

"Artık yatırım yapma zamanı"

Devletin bu topraklardan terörü silmek için amansız bir mücadele verdiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Terör yok olunca yatırımlar gelmeye başlıyor, fabrikalar kuruluyor, gençlerimize daha güzel bir gelecek, daha fazla iş imkanı sağlanıyor. Son 2 yıldır teröre karşı yaptığımız amansız mücadele bugün büyük oranda başarılı bir şekilde neticelenmiştir. Topraklarımız, hudutlarımız içinde terörün belini kırdık ama yetmez. Dışarıdan, komşu ülkelerden gelen terör faaliyetlerine karşı da gereken tedbiri alıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'yla, Fırat Kalkanı Harekatı'yla, şimdi de Münbiç'te Amerika ile yaptığımız anlaşmalarla Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar 250 kilometrekarelik hudut boyunda terörü tamamen yok ettik. Terör bizim için en önemli tehditlerden biriydi ama bugün değil. Bugün artık yatırım yapma, fabrika kurma, iş yeri açma ve teşviklerle bu bölgeyi kalkındırma zamanıdır."

Muhabir: Mümin Altaş,Yunus Okur,Göksel Cüneyt İğde

Anahtar Kelimeler:
PolitikaYıldırım
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