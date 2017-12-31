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Başbakan Yıldırım Komandolarla karvana yedi

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları yılın son gününde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti

Başbakan Yıldırım Komandolarla karvana yedi

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları yılın son gününde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti

31 Aralık 2017 Pazar 23:40
Başbakan Yıldırım Komandolarla karvana yedi

Başbakan Yıldırım Komandolarla karvana yedi

"Türk Komandosu ile milletimiz gurur duyuyor" diyen Başbakan Binali Yıldırım, Eğridir Dağ ve Komando okulunda eğitim gören askerlerle birlikte aynı karavanaya kaşık salladı. Dünyanın en zorlu askeri eğitim parkuruna sahip Eğridir Dağ ve Komando Okulu, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi ağırladı.

Başbakan  Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada; ''Dünyanın en zorlu parkurunda eğitimler alınıyor, bu parkurlarda bu eğitimleri en güzel şekilde tamamlıyorsunuz. Burada yetişen komandolar, Türk milletinin gururusunuz, baştacısınız. Türk ordusu mazlumların ordusudur. Türk komandosu dünyanın neresinde olursa olsun huzurun, güvenin teminatıdır. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yazdığınız destanı dünya gördü. Eşkiyayı nasıl yendiğinizi, sivil halkı nasıl kurtardığınıza bütün dünya şahit oldu. Bu donanımlı okuldan mezun olan her bir komando Türkiye'nin yarınları için çok önemli görevler alacak.'' dedi.

''Sizler bu tuzakları bozacak, milletin birliğini ve beraberliğini daim kılacaksınız. Yurdun dört yanında görev yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutluyorum. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi korusun. 81 milyon vatan evladının duası sizinle. Sizler sadece ana babalarınızın değil bu vatanın en kıymetlilerisiniz.'' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunları söyledi:

''Terörle mücadelede destanlar yazdınız. Bu başarının 2018'de de devam edeceğine inancım tamdır. Silahlı kuvvetlerimiz, gerek elde ettiği bu teknolojik imkanlarla ve güçlü imanla dünyada örnek ordu olmanın destanını yazacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun.''

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