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Başbakan Yıldırım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısını kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Okitundu'yu kabulünde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı faaliyetlere son verilmesini beklediğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısını kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Okitundu'yu kabulünde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı faaliyetlere son verilmesini beklediğini belirtti.

24 Kasım 2017 Cuma 19:50
Başbakan Yıldırım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısını kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu'yu kabulünde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı faaliyetlere son verilmesini beklediğini belirtti.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım'ın Okitundu'yu Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde iki ülke ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle ticaret hacminin arzu edilen seviyeye yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne kalkınma yardımlarının süreceğini ifade etti.

Yıldırım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarından FETÖ iltisaklı faaliyetlere son verilmesini beklediğini belirtti.

Okitundu ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila Kabange'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubu tevdi etti, iyi niyet mesajını iletti.

Türkiye'nin, Afrika'ya katkılarını takdir ettiklerini dile getiren Okitundu, ülkesinin kalkınmasına sağlanan destek için teşekkür etti.

Okitundu, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Türk iş adamlarının ülkesindeki altyapı projelerine katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

Muhabir: Sinan Uslu

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımFETÖKongo Demokratik CumhuriyetiPolitika
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