Başbakan Yıldırım Kuzey Irak’ta

Irak’a iki günlük ziyaret için giden Başbakan Binali Yıldırım’ı Erbil Uluslararsı Havaalanı’nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani,IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi,İçişleri Bakanı Kerim Sincari,Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih,Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dışişleri Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladılar.
Başbakan Binali Yıldırım Kuzey Irak’a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile geldi.