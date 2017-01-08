Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ocak 2017 Pazar 09:15

Başbakan Yıldırım Kuzey Irak’ta

Başbakan Binali Yıldırım iki günlük ziyaret için Irak'ta.

Başbakan Yıldırım Kuzey Irak'ta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Başbakan Yıldırım Kuzey Irak’ta
   Irak’a iki günlük ziyaret için giden Başbakan Binali Yıldırım’ı Erbil Uluslararsı Havaalanı’nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani,IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi,İçişleri Bakanı Kerim Sincari,Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih,Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dışişleri Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladılar.
   Başbakan Binali Yıldırım Kuzey Irak’a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile geldi.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Başbakan Binali Yıldırım
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum
Türkiye bunu hak etmiyor Türkiye bunu hak etmiyor
MHP'de istifalar sürüyor mu? Saffet Sancaklı'dan istifa için ilk kez konuştu MHP'de istifalar sürüyor mu? Saffet Sancaklı'dan...
MHP’de istifa depremi MHP’de istifa depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Namaz kılmayana baskı yanlıştır"  Cumhurbaşkanı Erdoğan "Namaz kılmayana baskı...
Bakan Çelik;Ben satranç oynarım,herkese de tavsiye ederim Bakan Çelik;Ben satranç oynarım,herkese de tavsiye...
Yukarı Çık

Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum
Başbakan Binali Yıldırım İzmir’deki hain saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Haberi Oku