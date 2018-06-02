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Başbakan Yıldırım: Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosu

Başbakan Yıldırım, "Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir." dedi.

Başbakan Yıldırım: Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosu

Başbakan Yıldırım, "Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir." dedi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:08
Başbakan Yıldırım: Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosu

BOLU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşmasına, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak başladı.

Türkiye'nin son yıllardaki yükselişine milletle beraber imza attıklarını, Türkiye'yi 3 kat büyüttüklerini anlatan Yıldırım, 24 Haziran'da yeni bir seçime gidildiğini, 24 Haziran seçimlerinin diğerlerinden farklı olduğunu, Türkiye'de ilk kez sistem değişikliğinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylanacağına işaret etti.

Yıldırım, "Bu, Türkiye'de 94 yıllık demokrasi tarihimizdeki en büyük değişiklik. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz." dedi.

"Bütün adayların tek bir ortak yanı var"

Adayların meydanlarda birçok vaatlerde bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Abartılı bir şekilde de vaatler veriyorlar ama herkesin, bütün adayların tek bir ortak yanı var, ne diyorlar? 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Alandakilere, "Milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak mısınız? 24 Haziran'da milletin adamını yeniden Cumhurbaşkanı seçmeye var mısınız?" diye soran Yıldırım'a, vatandaşlar "evet" karşılığı verdi.

Başbakan Yıldırım, "Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar Meclis de önemli, Meclisi de ihmal etmeyeceğiz. Güçlü Meclis olursa güçlü hükümet olur, güçlü hükümet olursa güçlü Türkiye olur." dedi.

Bu sırada alandaki bazı vatandaşların tekbir getirmesi üzerine Yıldırım, "Afrin Harekatı bitti, Fırat Kalkanı bitti. Yeni bir cenge gitmiyoruz." ifadesini kullandı.

"Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alacak"

Türkiye'nin 21 gün sonra sandığa gideceğine değinen Başbakan Yıldırım, "Saçımız ak mı, kara mı önümüze düşecek. Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alacak. Bolu, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Bolu, 12 seçimde de AK Parti'yi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı, arkasında oldu. Sağ olun, var olun." diye konuştu.

"Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu hedefler doğrultusunda cumhurbaşkanımız bir yandan biz bir yandan memleketimizi karış karış dolanıyoruz. Üç büyük hedefimiz var; ilk hedefimiz Meclisi daha güçlü hale getirmek. İkinci hedefimiz, milletin adamını en yüksek oyla seçmek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başlatmak. Üçüncü hedefimiz, Türkiye'yi daha da büyütmek, daha güçlü hale getirmek. Meclis çoğunluğu sağlayan AK Parti kadrolarıyla Türkiye, 2023 hedeflerine doğru güvenle istikrarla yol almaya devam edecek. Uyumdan istikrar çıkacak, güçlü Türkiye güneş gibi doğacak."

"Ağız birliği etmişler"

Muhalefetin yürüttüğü seçim stratejisine ilişkin eleştirilerde bulunan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ne diyorlar, 'Tayyip Erdoğan'ı indirelim de gerisi mühim değil.' Söz birliği, ağız birliği etmişler. Peki Bolu'dan soruyorum, Türkiye'yi 2002 krizinden, kaosundan çıkarıp 2018'e, aydınlık günlere taşıdığı için mi indirmek istiyorsun? Ülkenin IMF'ye borcunu kapattığı için mi indirmek istiyorsun? Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğü için mi indirmek istiyorsun? İhracatı 4,5 kat artırdığı için mi indirmek istiyorsun? Dünyada yapılan 10 büyük projeden 6'sını, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, Bolu Tüneli, Marmaray, hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanını yaptığı için mi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek istiyorsun?

Devletle milleti barıştırdığı, 81 milyonu kardeş yaptığı, darbecilere, hainlere göğsünü siper ettiği, demokrasiye milletiyle Bolu ile sahip çıktığı için mi indirmek istiyorsun? Mazlumların sesi, zalimlerin korkulu rüyası olduğu için mi indirmek istiyorsun? Onların hazmedemediği şey, 16 yıllık bu başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı, millet iradesini iktidara taşıdığı, darbecilerin, vesayetçilerin düzeni bozulduğu için istemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi menfaat siyasetine alet edemedikleri, teslim alamadıkları için indirmek istiyorlar. Bu milletin siyasete yeniden güven duymasını sağlayan AK Parti'yi bunun için hazmedemiyorlar."

'Varsa bir marifetiniz onu söyleyin'

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şimdi ne diyorlar? 'Kazanırsak eski düzene geri döneceğiz.' Eski düzen ne? Eski düzende vesayet var, kriz var, darbe var, yoksulluk var, her şey var, sefalet var. İstikrardan, büyümeden, kalkınmadan, bu milletin yüzünü güldüren başarılardan niye rahatsız oluyorsunuz? Dillerinde 'yapmak' kelimesi yok. Sürekli, 'yıkacağız, durduracağız, kapatacağız.' 'Yerli otomobili yapmayacağız, ithal etmeye devam edeceğiz, hızlı trene ne gerek var, hızlı tren göçü arttırıyor." diyorlar. 'Yol, tünel, köprü yapmak marifet mi?' diyorlar. Peki kardeşimi bir dikili ağacınız var mı? Varsa bir marifetiniz onu söyleyin. Bu ülkeye çaktığınız bir çivi mi var?"

"Ne idiği belli olmayan bir adamın telefonuna göre iş yapıyorsun"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Feto'yu doğru dürüst istemediniz." iddiasında bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Kardeşim, bu ülkenin hükümetlerine, kurumlarına güvenmiyorsun. Ne idiği belli olmayan bir adamın telefonuna göre iş yapıyorsun. Adalet Bakanlığı davet etti, 'Gel bak.' Amerika'ya Feto'nun iadesi için 85 tane klasör gönderildi. Gel incele de ona göre konuş. Ülkesine, milletine, kurumlarına güvenmeyenlere bu millet, bu emaneti teslim eder mi? Etmez." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Sinan Uslu, Zehra Aydın, Esin Işık

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Politika
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